Coldplay, a Wembley Chris Martin invita a “mandare amore” alla famiglia di Charlie Kirk

Messaggio conciliante di Chris Martin e dei Coldplay che al termine del loro ultimo concerto a Wembley ha invitato il pubblico a mandare amore a Charlie Kirk e alla sua famiglia, Kirk aveva pesantemente criticato la band inglese per le sue posizioni contro Donald Trump

La chiusura londinese del tour dei Coldplay al Wembley Stadium si è trasformata in un momento di riflessione collettiva.

Sul finale dell’ultimo show, che ha definitivamente concluso il lunghissimo viaggio mondiale di Music of the Spheres a tre anni e mezzo di distanza dal primo show (marzo 2022 San José) subito prima di attaccare “Fix You”, Chris Martin ha chiesto al pubblico di alzare le mani e “mandare amore ovunque lo si voglia nel mondo”…

Coldplay, il messaggio di Chris Martin

È stata una costante di tutto il tour: Martin alza le mani al cielo e invita il pubblico di platea e tribune a fare altrettanto per inviare amore ovunque si voglia. A fratelli, sorelle e famiglie, ai propri cari, ma anche… “alle famiglie di chi sta passando momenti terribili, alle persone con cui non si è più in contatto o non si va d’accordo”, fino a citare esplicitamente “la famiglia di Charlie Kirk, anche se aveva idee radicalmente diverse dalle vostre…”

Un invito coerente con la retorica della band — da anni centrata su empatia, inclusione e pacifismo — ma capace, nel clima politico attuale, di generare reazioni opposte.

Coldplay, Chris Martin e Charlie Kirk

Charlie Kirk, fondatore dell’organizzazione conservatrice studentesca Turning Point USA, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mercoledì durante un dibattito alla Utah Valley University. Un episodio che ha letteralmente sconvolto e diviso l’opinione pubblica americana ma che ha avuto un pesantissimo contraccolpo in tutto il mondo. L’omicidio è stato seguito, due giorni più tardi, dall’arresto del presunto responsabile.

La citazione di Chris Martin non nasce da affinità ideologica: anzi, lo stesso Kirk aveva più volte deriso i Coldplay, definendoli “banali, cantanti da fumetto e fuori dalla realtà” dicendo che avrebbe preferito “essere morto piuttosto che assistere a un loro concerto”.

Proprio per questo, la menzione dal palco è stata letta da molti come una dichiarazione di principio: l’idea che la compassione travalichi la polarizzazione, soprattutto quando c’è di mezzo una famiglia in lutto.

“Mandate amore ovunque pensiate ce ne sia bisogno”

Il frontman ha allargato poi il raggio dell’appello, invitando a “mandare amore a chi vive in aree di guerra o crisi: alle persone pacifiche in Medio Oriente, in Ucraina e in Russia, in Azerbaigian, in Sudan, in Somalia”, ha detto testualmente elencando, a una a una tutte le zone di conflitto trasformando il rito dello stadio–in una sorta di rituale di solidarietà a distanza.

È una cifra stilistica che i Coldplay hanno consolidato lungo tutto il “Music of the Spheres World Tour”, costellato anche di messaggi ecologisti, cori multicolori e gesti simbolici. La tappa di Wembley — l’ultima a Londra ha ribadito quella cifra, rendendo il saluto finale una cartolina dal loro universo valoriale.

Un messaggio quello dei Coldplay che – va detto – non è stato accolto unanimemente da tutti i presenti. Alcuni hanno abbassato le mani.

I Coldplay e Chris Martin vanno in ferie

“Almeno per qualche anno non ci vedremo…” ha detto Martin chiudendo il concerto, con una frase che ha spiazzato e contrariato il pubblico presente. Si chiude così un tour da record secondo per impatto e incassi solo a quello di Taylor Swift con la band che ora andrà in ferie per qualche settimana.

Un tour che passerà alla storia non solo per i suoi contenuti ma anche per il clamoroso episodio della “kiss cam” di luglio, quando un’inquadratura a un loro concerto americano fece esplodere un caso di infedeltà aziendale e scatenò un’altra onda di polemiche indipendenti dalla musica.