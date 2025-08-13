Coldplay, il caso della KissCam fa giurisprudenza: cause e operazioni di marketing

Partiamo dall’inizio, e dunque dal bacio inatteso, nel momento KissCam durante il concerto dei Coldplay allo stadio di Foxborough (Boston). Un motivo di grande imbarazzo per i protagonisti involontari che loro malgrado si sono trovati al centro dell’attenzione, inquadrati dalla cosiddetta KissCam nel corso dello show della band, e paparazzati davanti a decine di migliaia di persone. Per poi diventare virali sui social in una delle notizie più clamorose dell’anno.

La scena è diventata di dominio pubblico, ripresa da notiziari e social provocando anche un’ondata di meme ironici e sarcastici anche per la popolarità dei suoi protagonisti.

KissCam, Coldplay e scandali

Lui è Andy Byron, CEO di Astronomer, una società quotata in borsa che vale miliardi. Lei è Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane dell’azienda, assunta da qualche mese: tra i due una storia sentimentale evidentemente non abbastanza protetta visto che se lei è divorziata lui è sposato. E con due figli a casa. Prima ancora di tornare in famiglia l’uomo si è trovato con una diffida del legale della moglie che ha subito chiesto il divorzio, lasciandogli le valige fuori dalla classica porta di casa.

A questo si sono aggiunti problemi di lavoro: Astronomer poche ore dopo l’accaduto lo ha ‘congedato provvisoriamente’ dai suoi ruoli ufficiali. E Byron, qualche giorno dopo, travolto dallo scandalo social, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni da ogni incarico ufficiale.

Il ritorno di Gwyneth Paltrow

In questo clima di tensione, l’annuncio di Gwyneth Paltrow quale portavoce ufficiale di Astronomer ha stupito tutti. In un breve video pubblicato su X l’attrice ha spiegato con un velo di ironia il suo ruolo: “Astronomer ha ricevuto molte domande negli ultimi giorni e mi hanno chiesto di rispondere alle più comuni”. Nessun accenno esplicito allo scandalo, ma un tono pacato e autoironico, utile a stemperare l’atmosfera.

“Siamo entusiasti che tante persone abbiano riscoperto un interesse per l’automazione dei flussi di lavoro dati”, ha dichiarato Gwyinny, con un sorriso che ha fatto intuire l’evidente paradosso: “Ora torneremo a fare ciò che sappiamo fare meglio: offrire risultati rivoluzionari ai nostri clienti”.

Una sapiente trovata di marketing per contrastare le voci sempre più allusive provenienti dai social che però non hanno impedito un considerevole tonfo in borsa e la fuga di alcuni importanti investitori.

KissCam e Coldplay: il ruolo di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, 53 anni a settembre, un Oscar e un Golden Globe per il suo ruolo da protagonista in Shakespeare in Love, è una delle attrici più acclamate e famose del mondo. A oggi impegnatissima nel sostenere cause legate all’ambiente, alla tutela degli animali e dei bambini. Ma cosa più importante è l’ex moglie di Chris Martin, leader dei Coldplay, dal quale ha avuto due figli, Apple (21 anni) e Moses (19).

Il suo ruolo dopo il primo clamore andrà avanti. Dopo aver annunciato il suo impegno “a titolo molto temporaneo” nell’azienda la Paltrow ha confermato che l’azienda le ha chiesto consulenza fino alla fine dell’anno. Chris Martin, sollecitato dai giornalisti si è limitato a dire con un sorriso di circostanza che la ex moglie è brava in qualsiasi compito le venga affidato…

KissCam e Coldplay: meme, streaming e polemiche

Intanto la KissCam dei Coldplay è diventata un caso mediatico. Luminate, società di analisi musicale, ha riportato un incremento del 20% degli stream dei brani dei Coldplay nei giorni successivi alla vicenda, un’onda lunga che prosegue anche oggi. Ma oltre alla curiosità e all’ilarità pubblica, per Astronomer la questione si è fatta seria.

Una portavoce dell’azienda ha confermato a CBS News che le dimissioni di entrambi gli executive coinvolti nel caso sono ufficiali e definitive e che non ci saranno ripensamenti da parte dell’azienda.

Paltrow, Martin e l’effetto nostalgia

L’ingaggio di Gwyneth Paltrow, seppur temporaneo, non è casuale. La sua connessione con i Coldplay attraverso il matrimonio durato 13 anni con Chris Martin è ancora ben impressa nell’immaginario collettivo. In un momento in cui l’azienda ha bisogno di “ripulire” la propria immagine, affidarsi a un volto noto, elegante e già legato alla band protagonista del caos, appare come una mossa strategica.

Di qui la scelta di Astronomer di andare avanti nella sua campagna di comunicazione per rilanciarsi in borsa e riavvicinare nuovi investitori: “Vogliamo che si torni a parlare di Astronomer, ma non per i motivi che ci hanno visto al centro dell’attenzione – ha commentato Pete DeJoy fondatore della compagnia e CEO ad interim della compagnia dopo la rimozione di Andy Bryon – e se c’è un modo per trasformare uno scandalo in una opportunità, Gwyneth sta davvero dandoci una mano a farlo…”

KissCam e Coldplay: le band corrono ai ripari

Nel frattempo Andy Byron ha incaricato i suoi legali di valutare ogni possibilità di rivalsa nei confronti dei Coldplay e della società editrice dei loro concerti. Mentre altre band che riprendono i fan durante le loro esibizioni stanno pesando di aggiungere una clausola liberatoria all’acquisto dei biglietti… Chi compra un ticket per uno show darebbe automaticamente il suo benestare a essere ripreso e a vedere pubblicate le sue immagini.