Tanto tuonò che piovve. Frank Ocean, dopo le polemiche dei giorni scorsi che vi avevamo riportato, non fa più parte della lineup del Coachella 2023. La notizia è stata data, in questi minuti, da Varity, in anteprima. Frank Ocean non si esibirà più al secondo fine settimana del festival. L’artista si sarebbe dovuto esibire sul palco come headliner domenica (23 aprile), ma secondo quanto riferito sarà sostituito dai Blink-182, che si sono riuniti già come durante lo scorso fine settimana. Al momento non è stata data nessuna conferma ufficiale dalla band chiamata -in corsa- a prendere il posto del cantante. Ma il portavoce di Frank Ocean ha confermato la voce della sua assenza improvvisa:

“Dopo aver subito un infortunio alla gamba sul palco del festival nella settimana precedente al primo weekend, Frank Ocean non è stato in grado di eseguire lo spettacolo previsto ma era ancora intento a esibirsi, e in 72 ore, lo spettacolo è stato rielaborato per necessità di quanto accaduto. Su consiglio del medico, Frank non è in grado di svolgere il weekend 2 a causa di due fratture e una distorsione alla gamba sinistra”

Ha preso parola anche il diretto interessato che ha aggiunto poche righe, senza fare riferimento alle sue condizioni di salute:

“Era caotico. C’è un po’ di bellezza nel caos. Non è quello che intendevo mostrare, ma mi è piaciuto essere là fuori e ci vediamo presto”

Come ci avevamo riportato, la performance di Frank Ocean ha deluso il pubblico presente che ha parlato di assenza di entusiasmo da parte dell’artista e di uno spettacolo per nulla convincente, quasi forzato. Quando la star 35enne è apparsa sul palco quasi un’ora più tardi del previsto, ha eseguito 20 canzoni in totale, comprese versioni completamente rielaborate di alcuni dei suoi brani di successo e ha chiuso il suo tanto atteso set con la sua cover del brano di Aaliyah del 1994 “At Your Best (You Are Love)”.

Poi la scelta di ritirarsi dalla sua seconda ospitata al Coachella 2023.