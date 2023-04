Il primo weekend del Coachella 2023 ha visto sicuramente protagonista Frank Ocean. Ma non per il motivo sperato. Sotto i riflettori è finita la performance del cantante, definita però svogliata e prima di rispetto per i fan, anche a causa del ritardo con il quale è iniziata. Ma cerchiamo di capire cosa è successo…

Coachella 2023, polemiche per l’esibizione Frank Ocean

Il ritorno di Frank Ocean, live, sul palco, era attesissimo. Si trattava della sua prima esibizione dal vivo in sei anni, e ci sono voluti diversi anni perché accadesse: era originariamente prevista, sempre al Coachella, nel 2020 prima che la pandemia colpisse e, alla fine, è stata riprogrammata per il 2023. Un suo album non esce dal 2016 e non si è esibito dal 2017. Ma quando ha chiuso il festival domenica, è salito sul main stage con quasi un’ora di ritardo, lasciando quel palco due volte per dare agli altri i riflettori, suonando seminascosto dietro uno schermo e alla fine staccando la spina a causa di una violazione del coprifuoco. In molti, sui social, hanno riversato la loro assoluta delusione per quanto visto, definendola la performance peggiore in 24 anni di Festival.

“Frank Ocean non sembra più uno innamorato dell’arte. Forse c’è dell’altro e se è così merita la grazia. Ma è stato così brutto da risultare offensivo per chiunque sia un suo fan” è solo uno dei centinaia di commenti apparsi, intorno a mezzanotte, ora locale, su Twitter, portando Frank Ocean in tendenza.

Al Coachella 2023, domenica pomeriggio, negli stand del merchandising sono stati esposti cartelli con la scritta “NO FRANK OCEAN MERCHANDISE”, insieme ad annunci nei quali veniva specificato che a nessun fotografo professionista sarebbe stato permesso di entrare sotto al per riprendere lo spettacolo di Ocean. Inoltre, è stato annunciato senza spiegazioni, tramite un tweet dall’account ufficiale di YouTube, che il set di Ocean non sarebbe stato trasmesso in live streaming come precedentemente pubblicizzato.

Coachella 2023, il caso Frank Ocean, qual è la verità?

Ma a dare una sorta di giustificazione a quanto avvenuto (almeno sul palco), ci ha pensato Rolling Stone che ha riportato una fonte vicina al cantante. Secondo quanto emerso, la produzione della sua performance sarebbe stata modificata all’ultimo minuto per tenere conto di un infortunio alla caviglia. Secondo quanto riferito, il cantante si era infortunato durante le prove sul posto nella settimana che ha preceduto il festival, spiegando potenzialmente perché Ocean è arrivato un’ora dopo l’inizio del suo set e ha trascorso la maggior parte del tempo seduto. Ocean dovrebbe tornare anche domenica prossima, 23 aprile, per il secondo weekend del Coachella.

Justin Bieber e le parole di difesa per Frank Ocean

Nelle scorse, Justin Bieber ha pubblicato un’immagine della performance di Frank Ocean – una foto in stile documentario del suo volto ingrandita su uno schermo enorme – insieme a una didascalia che condivide i suoi pensieri.

“Sono rimasto sbalordito dalla performance di Frank Ocean al Coachella 2023. La sua abilità artistica è semplicemente impareggiabile, il suo stile, il suo gusto, la sua voce, la sua attenzione ai dettagli… sono rimasto profondamente commosso. Mi ha fatto venire voglia di andare avanti e migliorare come artista. Continua ad alzare l’asticella e mi hai regalato una notte che non dimenticherò mai! Grazie Frank.”

Qui il post Instagram.