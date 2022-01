Il Cochella 2022 si terrà e, nelle score ore, sono stati annunciati i protagonisti ufficiali dell’evento. Gli organizzatori hanno condiviso la line-up ufficiale sui social media, svelando che i tre headliner del Coachella Valley Music and Arts Festival a Indio, in California, ad aprile, saranno Billie Eilish, Harry Styles e Kanye West. Si tratta del ritorno dell’evento live dal 2019, dopo le edizioni cancellate a causa del Covid-19.

Harry Styles salirà sul palco principale venerdì, Eilish sarà la protagonista di sabato e West – annunciato come il suo nuovo nome Ye – chiuderà il festival domenica.

Ovviamente non ci saranno solo loro. Ecco i nomi degli altri artisti coinvolti nel Coachella 2022: Gli atti di supporto includono Swedish House Mafia, Phoebe Bridgers, Big Sean, Lil Baby, Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Stromae, Brockhampton, Doja Cat, Joji, Karol G, Maggie Rogers e Ari Lennox.

Nel corso dei mesi (e rispetto alle precedenti annate poi annullate) il festival ha cambiato più volte la sua formazione. Gli atti che avrebbero dovuto essere gli headliner dell’edizione cancellata del 2020 – Travis Scott, Frank Ocean e Rage Against the Machine – non sono più coinvolti.

Rage Against the Machine hanno recentemente annullato la loro partecipazione, Frank Ocean ha rimandato la sua presena nel 2023 e Travis Scott è stato rimosso come headliner in seguito alla tragedia dell’Astroworld Festival a novembre. Dieci persone sono morte e altre centinaia sono rimaste ferite durante un’ondata di folla mentre si esibiva al suo festival.

Era novembre 2021 quando la notizia campeggiò per giorni su siti e quotidiani. Come riportato da Tmz, circa 50.000 fan avevano riempito lo spazio per il live, tutto esaurito. Poi, intorno alle 21:00, le persone hanno iniziato a salire sul palco e qualcuno si è ritrovata schiacciata dalla folla, scatenando il panico. Ecco le parole del capo dei vigili del fuoco, ai tempi:

“La folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco, e questo ha causato un po’ di panico e ha iniziato a provocare alcuni feriti. Le persone hanno iniziato a litigare, a perdere conoscenza e questo ha creato ulteriore panico”.

In base a quanto annunciato, il Il Coachella, un festival di due fine settimana, si svolgerà dal 15 al 17 aprile e dal 22 al 24 aprile.

Per i prezzi e i biglietti, cliccate qui. La prevendita inizierà venerdì 14 gennaio 2022.