Inizialmente era stata annunciata una clamorosa e attesissima reunion dal vivo al Mediolanum Forum di Milano, la città che li ha cresciuti e che meglio di tutti hanno saputo raccontare (10 date in programma tra marzo e aprile 2024, tutte sold-out). Poi, ecco arrivare la notizia che tutti i fan dei Club Dogo attendevano, quello di un nuovo album. A dicembre 2023 era arrivata la conferma della pubblicazione di un disco di inediti, intitolato semplicemente Club Dogo e previsto per il 2024 via Island Records. In queste ore è stato svelata la data d’uscita dell’album, insieme alla cover e alla tracklist ufficiale.

Club Dogo, album 2024, la tracklist

L’attesa è finalmente finita, con il 12 gennaio 2024 come data del nuovo lavoro discografico di Gué, Jake La Furia e Don Joe. Sono 11 le tracce inedite del progetto, ecco la tracklist:

C’era Una Volta In Italia Mafia Del Boom Bap Nato Per Questo Malafede King Of The Jungle Mille In Sbatti Soli A Milano Tu Non Sei Lei Frate Indelebili

Club Dogo, la cover del nuovo album

Qui sotto la cover del disco, pronta a far discutere.

Quando esce il nuovo album dei Club Dogo?

Il nuovo disco dei Club Dogo esce il 12 gennaio 2024.

Chi forma i Club Dogo?

I Club Dogo, gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, sono un’istituzione dell’hip hop italiano: per primi hanno abbattuto il soffitto di cristallo che confinava il rap in un campionato a parte, e con la loro crew, la Dogo Gang, hanno contribuito a portare al successo molti artisti di culto. Nel 2003 pubblicano il loro primo album autoprodotto, Mi Fist, considerato una pietra miliare del genere; il disco passa di mano in mano tra gli appassionati, partendo da Milano fino a conquistare tutta Italia.

I successivi lavori (Penna capitale del 2006 e Vile Denaro del 2007, il loro primo album con una major) li traghettano dall’underground alle classifiche e al successo di massa. Segue una impressionante serie di successi di pubblico e di critica: album come Dogocrazia (2009), Che bello essere noi (2010), Noi siamo il club (2012, che li sdoganerà anche a livello radiofonico grazie al singolo-tormentone P.E.S.), che hanno fatto la storia del rap. Il loro settimo lavoro collettivo, Non siamo più quelli di Mi Fist (2014), chiude un ciclo, lasciando spazio alle loro carriere soliste. A dieci anni di distanza, e a grande richiesta dei fan che non li hanno mai dimenticati, tornano a fare musica insieme.