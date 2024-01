Mafia del Boom Bap è una canzone dei Club Dogo tratta dal loro nuovo disco di inediti, pubblicato il 12 gennaio 2024 e uscito a distanza di dieci anni dall’ultimo lavoro. Dopo l’annuncio di una reunion dal vivo con una serie di concerti dal vivo al Mediolanum Forum di Assago, il gruppo fondato dai rapper Gué e Jake La Furia e dal produttore Don Joe, aveva svelato anche la pubblicazione di un album, dopo il loro ultimo progetto “Non siamo più quelli di Mi Fist”, uscito nel 2014. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere significato e testo.

Qui potete ascoltare la canzone e vedere il visual video del brano.

Ecco il testo di Mafia del Boom Bap dei Club Dogo, traccia presente nel loro omonimo disco uscito il 12 gennaio 2024.

Do-Do-Do-Don Joe

Padrino come Marlon

Parlo come cammino e cammino come parlo

Siamo la mafia del boom bap

Il flow so come darlo, gli altri non sanno farlo

Da quando c’era lo StarTac

La prima regola del club è non parlare mai del club (Mafia, mafia del boom bap)

Ci guardi e non ci tocchi, fra’

Noi siamo come il tuo PornHub

Yeah

Questo sarà l’inno di Mameli della gente coi problemi (Yeah)

Faccio scorrere il carrello, impallino ‘sti quattro scemi (Ah)

Suona kicksnare, seduto a cena fra narco e killer (Yeah)

Mule boliviane che cagano ovetti Kinder (Yeah)

Giù in ginocchio e prega, gli sbirri fan foto ai rega

Ho un canе al posto del cuore, fra’, Chainsaw Man, motosega

Voglio lustro, lusso е lussuria (Seh)

La collabo perfetta è Jake La Furia featuring Jake La Furia

È il ritorno del pappone sulla traccia (Ah-ah)

Sono for real come Derek, non mi sento più la faccia

Rimo da quando i rapper si vestivano da rapper (Ahah)

Voglio le chiavi di Milano, merce in Sala Beppe (Okay)

Seicento grammi di collana, mo c’ho la scioliosi (Ah, ah)

Strofa colombiana, lascia i polpastrelli oleosi (Oh)

Somministro a queste rime il Winstrol (Ah)

Solo per la mia people, scarica il disco e scarico la pistola

Padrino come Marlon

Parlo come cammino e cammino come parlo

Siamo la mafia del boom bap

Il flow so come darlo, gli altri non sanno farlo

Da quando c’era lo StarTAC

La prima regola del club è non parlare mai del club (Mafia, mafia del boom bap)

Ci guardi e non ci tocchi, fra

Noi siamo come il tuo PornHub (G-U-È)

Rappo come fosse l’ultima cosa che faccio (Ah-ah)

Bitches ad Ibiza preferiscono la droga al cazz0 (Nah)

Ho mille colpi, fanno mille morti a MI

Sto tutto messo di cocco marocco e Tennessee

Club Dogo e spacchi, game over

O no, non sono [?]

Sai che amo solo mia madre e le mie sneaker nuove

Su ‘sti rapper Equalizer come Denzel

La panchina adesso è il sedile del Bentley (Uh)

Questa roba è odio su tela (Seh)

Nelson Mandela, Invictus

Non rappo come questi nemmeno se avessi un ictus, yeah

Milano risponde solo se il Dogo spara (Pew)

È il terrorismo delle rime, fratè, Boko Haram

Senti la roba come sfonda, accendi bene (Seh)

È la scintilla della bomba, acetilene

Questa era il numero primo, il numero uno

Però Dogo is back e tu non sei invitato alla reunion

Padrino come Marlon

Parlo come cammino e cammino come parlo

Siamo la mafia del boom bap

Il flow so come darlo, gli altri non sanno farlo

Da quando c’era lo StarTAC

La prima regola del club è non parlare mai del club (Mafia, mafia del boom bap)

Ci guardi e non ci tocchi, fra

Noi siamo come il tuo P0rnhub (La mafia del boom bap)

Ma-mafia, ma-mafia

Mafia, mafia del boom bap, bap, bap

Mafia, mafia del boom bap

Mafia, mafia del boom bap

Mafia del boom bap