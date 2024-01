C’era una volta in Italia è la prima traccia dell’album dei Club Dogo uscito il 12 gennaio 2024, dopo l’annuncio della reunion della band e di una serie di concerti al Forum di Assago di Milano, diventati sold out in poche ore. La canzone appare da subito come un inno che celebra la storia e l’evoluzione della scena rap italiana e dei Club Dogo nel mondo della musica. “C’era una volta in Italia” risuona come un mix di autocelebrazione e di varie riflessioni sulla scena rap italiana. A seguire potete ascoltare il pezzo e leggere testo e significato.

Do-Do-Do-Don Joe

Ah (Yeah)

Le strade fanno il tifo (Uoh)

Torno a grande richiesta perché il rap oggi fa schifo (Ahah)

Club Dogo is for the people

Sono De Niro il mito (Ah), sono Servillo Il Divo (Ah)

Sono la G, the man, el hombre, il tipo (Uoh)

Il sogno di ogni zanza si è avverato (Ah-ah)

Stai cagato, son bel pluggato da Berlino a Soverato

Il tuo conto è azzerato (Ahah), il mio conto è dopato

Col flow ti ho laserato, pussy a mandorla, arigato

Torno per i pimp, per i kingpin (Boss)

Con la cozza nei vasi Ming, col cell in costante drin-drin

Sono passato dal cantare Lambo a comprare Lambo

Sei passato dall’essere un babbo a prendere il cazz0

Tutte con giacche di pelle (Yeah)

Il primo disco coprodotto con le banconote lеrce (Ah)

Il game changer, tu parli ma non shotti

Rap Gotti, tiro polvеre di stelle come quei biscotti (Okay)

C’era una volta in Italia

Dove la strada ti abbaglia, la musica ti salva

Questo è l’inno alla marmaglia, il Dogo non abbaia

La gente mi ha dato questa medaglia

C’era una volta in Italia

Dove la strada ti abbaglia, la musica ti salva

Questo è l’inno alla marmaglia, il Dogo non abbaia

La gente mi ha dato questa medaglia

Mi hanno aspettato i pusher e le tr0ie (Ah)

Qui per fare la storia, non per fare le storie (No)

Mi hanno aspettato italiani, magrebi, albanesi

Mi son fatto il sERT, ho preso due anni e tre mesi

E sono ancora qui per colmare quel vuoto (Seh)

Perché le casse non suonavano come coi Dogo (Yeah)

E gli Amiri sono solo jeans se dentro non c’è un rapper

Rimo 9×21, fratè, Glock 17 (Uh)

Cordone ombelicale con i gangster (Ah) mi nutre di cose sbagliate

Tute in poliestere, l’odore delle strade sa del poco che abbiamo studiato (Yeah)

Materie classiche, la coca col bicarbonato

Gesù inchiodato su un croce di platino e di oro giallo

Muoio ricco sfondato mentre cerco di farlo (Ah)

Mischiavate lo sciroppo ed intanto l’hip hop è morto

Sono qui per farti il NARCAN dentro l’808, fratè

C’era una volta in Italia

La strada ti abbaglia, la musica ti salva

Questo è l’inno alla marmaglia, il Dogo non abbaia

La gente mi ha dato questa medaglia

C’era una volta in Italia

Dove la strada ti abbaglia, la musica ti salva

Questo è l’inno alla marmaglia, il Dogo non abbaia

La gente mi ha dato questa medaglia

Yeah

Benedico il micro (Bless), realismo in ciò che dico (Seh)

Connesso alla macro, la mia parola è una, il flow è sacro

Riempio la tua tipa come un taco (Ahah)

Se apro e taglio questi rapper come un pacco

Ti schiaccio come le palle del toro in galleria

Sono arrivato al top tutto da solo, madre mia

Chiamavo con l’addebito tra i disperati (Seh)

Siamo diventati icon, tipo DSquarati (Yeah)

Ti scoppiamo i fuochi d’artificio sulla faccia, Dogo is back

La gente in strada ancora c’ha i tatoo del cane sulle braccia (Ah)

Quelle vostre collane stanno bene sul mio collo

I miei ti tolgono la vita, fra’, non ti tolgono il follow (Yeah)

Sono il leader del culto, libre come Acapulco (Ah)

Questo sembrano Bieber (Yeah), detto come un insulto (Seh)

Superstar, siete miei ospiti all’Hotel Plaza

Togliete i piedi dal tavolo, i capi sono tornati a casa