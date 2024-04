Siamo arrivati alle ultime due date dei Club Dogo in concerto al Forum di Assago a Milano, in programma il 15 e il 17 aprile 2024. E, in attesa delle ultimissime date della fortunata residency al Forum di Assago (10 date sold-out nel giro di pochi giorni), hanno annunciato un concerto-evento allo stadio di San Siro (28 giugno) e quattro date nei principali festival estivi (sabato 6 luglio, Collisioni ad Alba; venerdì 19 luglio, Rock in Roma; sabato 17 agosto, Red Valley Festival a Olbia; sabato 31 agosto, San.B.Sound a San Benedetto del Tronto). Le prevendite sono disponibili presso tutti i circuiti e rivenditori autorizzati. Fin dall’annuncio della loro reunion, il pubblico si è fiondato ad acquistare i biglietti e a permettere al loro nuovo disco di inediti di conquistare comodamente il primo posto nella classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. A seguire potete leggere la scaletta e l’ordine delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta dei Club Dogo in concerto al Forum di Assago, Milano, 15 aprile 2024

Mi-Bastard

D.O.G.O.

Butta Via Tutto

Cronache Di Resistenza

Rap Soprano – Hardboiled

Kyobo

Vida Loca

Spacco Tutto

Chissenefrega

Weekend

Per La Gente

Ciao Proprio

Il Mio Mondo, Le Mie Regole

Mafia Del Boom Bap

Milly

King Of The Jungle

Note Killer

P.E.S. (Feat. Giuliano Palma)

Soldi

TornerÒ Da Re

Lisa

Soli A Milano (Feat. Elodie)

Fragili (Feat. Arisa)

Nato Per Questo

Voi Non Siete Come Noi

Brucia Ancora (Feat. J-Ax)

Una Volta Sola

Puro Bogotà

All’Ultimo Respiro

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Club Dogo, Milano, Forum di Assago, 15 aprile 2024

Il concerto dei Club Dogo in concerto al Forum di Assago a Milano è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 15 aprile 2024.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.