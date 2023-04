Ecco la classifica Fimi dei singoli e degli album più venduti in Italia dal 31 marzo al 6 aprile 2023. Novità in vetta ai dischi (direttamente tra i protagonisti di Sanremo) e anche tra i brani di maggior successo della settimana…

Classifica Fimi, singoli più venduti dal 31 marzo al 6 aprile 2023

Inamovibile al primo posto “Cenere” di Lazza, a 9 settimane dal rilascio. Dietro di lui, a tampinarlo, “Tango“, la ballad di Tananai che ha conquistato critica e pubblico. Un ritorno sul palco di Sanremo che lo ha consacrato, dall’ultimi posto al quinto nella classifica finale. Medaglia di bronzo per Boss di Tony Effe, salito dalla settima posizione. Bene anche “Due vite” di Marco Mengoni, al quarto gradino. Cala alla 6 Mr. Rain con la sua “Supereroi”, seguito da “Origami all’alba“. New entry alla 9 “Zonda”, il nuovo singolo di Lazza. Chiude, alla 19, “Dimmi che c’è” di ThaSup feat. Tedua. Debutto alla 24 per “Coca zero” dei Pinguini Tattici Nucleari. Tiepido, per ora, il riscontro, in attesa di una risalita nelle prossime settimane. Alla 26 ecco “Mon Amour” di Annalisa. Posizione 40 per “Non litighiamo più” di Rocco Hunt. Alla 46 Madame con “Quanto ti pensavo forte”. Posizione 100 per Silent Bob & Sick Budd con “Lei è…”.

01. CENERE, LAZZA

02. TANGO, TANANAI

03. BOSS, TONY EFFE

04. DUE VITE, MARCO MENGONI

05. GELOSA, FINESSE FEAT. SHIVA, SFERA EBBASTA & GUÈ

06. SUPEREROI, MR. RAIN

07. ORIGAMI ALL’ALBA, MATTEO PAOLILLO – ICARO, LOLLOFLOW & CLARA

08. IL BENE NEL MALE, MADAME

09. ZONDA, LAZZA

10. DIMMI CHE C”E’, THASUP FEAT. TEDUA

Classifica Fimi, album più venduti dal 31 marzo al 6 aprile 2023

Esordio direttamente alla 1 per Madame con “L’amore”, il suo nuovo disco. Bene Sirio di Lazza alla 2 seguito da “Il coraggio dei bambini” di Geolier. Ottimo Tananai con Rave, Eclissi alla 4. Scendono dalla 1 alla 5 i Depeche Mode con “Memento mori”. Alla 8 troviamo Materia (Pelle) di Marco Mengoni. Posizione 11 per Silent Bob & Sick Budd con “Habitat Cielo” alla 11. Alla 20 Melanie Martinez con “Portals”.

01. L’AMORE, MADAME

02. SIRIO, LAZZA

03. IL CORAGGIO DEI BAMBINI, GEOLIER

04. RAVE, ECLISSI, TANANAI

05. MEMENTO MORI, DEPECHE MODE

06. MILANO DEMONS, SHIVA

07. C@RA++ERE S?EC!@LE, THASUP

08. MATERIA (PELLE), MARCO MENGONI

09. RUSH!, MANESKIN

10. THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD