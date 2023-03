“Boss” è il nuovo singolo di Tony Effe, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Il brano è un tributo a “In Da Club”, brano tra i più celebri di 50 Cent, rivisitato in maniera personalissima dall’artista e dal producer Drillionaire. Subito al 4 posto in Top 50 Spotify, il brano conta oltre 2,5 MLN di streams complessivi a quattro giorni dall’uscita, con il video ufficiale stabile al numero uno in tendenze e in tendenze musica su Youtube. Produttore esecutivo è Jacopo Pica.

Tony Effe, Boss, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il video ufficiale di “Boss”.

Tony Effe, Boss, Testo canzone

Diego

Sosa

Go, go, go, go, go, go, go Tony (Tony)

Prendi i soldi portando via dal club sette thotties (Bitch)

La pistola è carica, sette colpi (Grr-pow)

Killer dentro un Cadillac sette posti

Nove colpi non ti bastano, sparami ancora

Nove troie non mi calmano, chiamane ancora

Faccio volare dieci chili con il jet fino a Roma

Ci mangio io, mio fratello, mia madre e tutta la zona

Quando sta con me, non tiene le gambe chiuse (Eh)

Cinquanta K cash, bonus per i miei shooter

Fila sotto casa come fosse normale

Completo Loro Piana quando vado in tribunale

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Soldi della trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Ah

Non lo faccio per finta, lo faccio per davvero (Davvero)

Due bionde dietro e Vegeta nel lato del passeggero

Sto andando in Swiss, compro un altro AP (Swiss)

Tutto cash con i guadagni del tucibi (Tucibi)

Vero G come Fifty (Fifty), Classe G, interni grigi (Grigi)

I tuoi gioielli sono fake, sono finti (Sono finti)

A casa nuova ho cinque lavatrici (Okay)

Ma nessuna è per i vestiti

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Soldi della trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go Tony

Go, go, go, go, go, go, go