Sanremo 2023 continua ad essere protagonista delle classifiche dei singoli e degli album più venduti in Italia. Scopriamo a seguire i 10 singoli e album di maggior successo nella settimana dal 17 al 23 febbraio 2023. Leggi la classifica Fimi su Soundsblog.it

Classifica Fimi, Singoli più venduti dal 17 al 23 febbraio 2023

Resta immobile al primo posto Lazza con “Cenere” nella classifica dei singoli più venduti in Italia, tallonato dalla grande sorpresa dell’ultimo Festival, ovvero Mr. Rain che sale fino al secondo gradino con “Supereroi“. Medaglia di bronzo per il vincitore, Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Stabile alla 4 “Il bene nel male” di Madame, come Tananai alla 5 con “Tango”. Tutte le posizioni restano invariate fino alle 9, dalla scorsa settimana, Alla 6 Made in Italy, alla 7 “Due” di Elodie, ottavo posto per “Splash” di Colapesce Dimartino e non gradino per Alba di Ultimo. Entra in top ten “Duemilaminuti” di Mara Sattei (dalla 11). Dalla 10 alla 12 i Coma_Cose con “L’addio” mentre dalla 12 alle 13 “Furore” di Paola e Chiara. Sale anche Flowers di Miley Cyrus dalla 24 alla 16. Calla alla 20 (dalla 13) Mare di guai di Ariete. Scendono Olly e gIANMARIA: dalla 14 alla 22 “Cenere”, mentre “Mostro” dalla 16 alla 23.

01. Cenere, Lazza

02. Supereroi, Mr. Rain

03. Due vite, Marco Mengoni

04. Il bene nel male, Madame

05. Tango, Tananai

06. Made in Italy, Rosa Chemical

07. Due, Elodie

08. Splash, Colapesce Dimartino

09. Alba, Ultimo

10. Duemilaminuti, Mara Sattei

Album più venduti dal 17 al 23 febbraio 2023

Ultimo è riuscito a conquistare la vetta della classifica degli album più venduti con “Alba” (nonostante non creda di tornare più a Sanremo). Se il singolo non è andato -ad oggi- oltre la nona posizione, il disco, invece, acciuffa il primo posto. Cala così alla 2 Sirio di Lazza. Terzo posto per Materia (Pelle) di Marco Mengoni. Alla 4 “Il coraggio dei bambini” di Geolier. Stabile alla 5 Tananai con “Rave Eclissi”. Debutta al sesto gradino “Opera futura” di Levante. Scende dalla 4 alla 7 “Ok. Respira” di Elodie. Alla posizione 10 la compilation di Sanremo (che aveva debuttato in terza posizione). I Maneskin abbandonano la top ten con “Rush!” (sono alla 11) mentre Giorgia con “Blu” non va oltre il 12esimo gradino. LDA fa il suo esordio alla 16 con “Quello che fa bene“. L’ep dei Colla Zio (Rockabilly Carter) sbuca alla posizione 47. Male Pink alla 62 con “Trustfall“.

01. Alba, Ultimo

02. Sirio, Lazza

03. Materia (Pelle), Marco Mengoni

04. Il coraggio dei bambini, Geolier

05. Rave, Eclissi, Tananai

06. Opera futura, Levante

07. Ok, Respira, Elodie

08. Madreperla, Guè

09. Milano Demons, Shiva

10. Sanremo 2023, Artisti vari