Abbiamo assistito all’ultima esibizione di Ultimo al Festival di Sanremo 2023 senza saperlo? Il cantautore è tornato in gara con “Alba”, classificandosi al quarto posto della classifica finale, davanti a Tananai, e dietro a Mr, Rain, Lazza e al vincitore Marco Mengoni (con “Due vite”). In conferenza stampa, Ultimo aveva raccontato la sua decisione di tornare in gara “per chiudere il cerchio” ma la sensazione non sembrava quella di un addio:

Ritornare qui è per dimostrare un’apertura, ho un grande rispetto nei confronti di questo palco. La cosa importante è far capire quanto questo palco mi ha dato, da “Il ballo delle incertezze” a “I tuoi particolari”. Con Alba voglio avere un ricordo di Sanremo diverso. La sto vivendo con un grande senso di leggerezza, con una voglia di presentare “Alba”. Credo sia una canzone a cui voglio dare questo tipo di esposizione. Per me l’importante è il messaggio collegato al brano. Non mi piaceva il modo in cui avevo lasciato Sanremo. Ho sentito la necessità di tornare e chiudere un cerchio diverso con questo pezzo che può rappresentare un cambiamento artistico. Non è che sei fai gli Stadi non puoi tornare a Sanremo. Amo il pubblico dei live ma ho voglia di mettermi in gioco.

Ebbene, invece dalle ultime parole condivise su Instagram, sembra che Ultimo abbia intenzione di non tornare più in gara a Sanremo. Alla domanda “Parteciperai altre volte a Sanremo oppure hai chiuso definitivamente con Alba?”, l’artista ha risposto così:

“L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival… Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più“.

Il cantautore ha poi rivelato per quale motivo ha scelto di presentarsi con questo pezzo, in competizione:

“So che nel disco ci sono canzoni più “dirette” che sul quel palco sarebbero arrivare più facilmente ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”