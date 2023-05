Ci pensiamo domani è una canzone di Angelina Mango tratta dal suo Ep “Voglia di vivere”, uscito il 19 maggio 2023. Il nuovo album della cantautrice vincitrice della categoria Canto del talent show Amici di Maria De Filippi, è anticipato dal nuovo singolo scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Nel suo album “Voglia di vivere” c’è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi di una ragazza di ventidue anni che ama, vive, sogna, guardando al futuro della sua generazione con ottimismo. Con una voce che le permette di spaziare tra ballad intense, suoni urban e ritornelli pop, qui mostra per la prima volta tutta la sua “Voglia di vivere”.

A seguire, testo, significato e audio della canzone Ci pensiamo domani. Angelina è la vincitrice del circuito canto di Amici 2023 e seconda classificata dietro a Mattia.

Ci pensiamo domani, Ascolta la canzone, significato

Scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, questo brano di Angelina Mango è come una boccata d’aria fresca – in un attimo il ritmo e i suoni riportano alla mente l’estate, un momento dell’anno che è sinonimo di leggerezza, in cui i pensieri si annullano e lasciano spazio alla bellezza del “dolce far niente”. È un pezzo che nasce per riportare serenità nei momenti bui, perché un “domani”, nonostante tutto, arriva e rappresenta sempre una nuova opportunità.

Angelina Mango, Ci pensiamo domani, Testo della canzone

Allora, stavo pensando

Ahah

Le lunghe giornate, la pubblicità

Incollata sul tram come i tuoi occhi su di me

Domenica dolce, che dolce far niente

E rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi per stare con te

Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa

Parole disperse, usa e getta

Ora lasciale andare

Come se, come se

Come sere d’estate che ti lasciano il sеgno

E lo so, e lo so quanto vale un errorе

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’Autostrada del Sole

Nella notte

Partiamo da zero

Scappiamo in Nevada buttandoci giù dall’aereo

Le dune come cuscini

Pianeti lontani, restiamo vicini

A casa tua poi si sta troppo bene

Tanto se chiudiamo le persiane

Andiamo ovunque

Potremmo scappare e non dire niente

Ma

Cambio discorso

Dai lasciamoci andare

Come se’, come se’

Come sere d’estate che ti lasciano il segno

E lo so, e lo so quanto vale un errore

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’Autostrada del Sole

Nella notte

E quando ti sveglio e mi guardi così

A me basta tutto questo

Mi basta restare in silenzio

E non ho più voglia di andarmene via, mhm

Come se’, come se’

Come sere d’estate che ti lasciano il segno

E lo so, e lo so quanto vale un errore

Quant’è bello sbagliare

Niente fretta, no, che mi stressa

Non la voglio quando torno in città

Tanto non m’importa

Ma-ma-male che vada ci pensiamo domani

E se nasce un problema poi scivola via, via

Come una macchina sull’autostrada del sole

Nella notte