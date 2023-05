Voglia di vivere è l’album di Angelina Mango in uscita venerdì 19 maggio 2023. Il disco è stato anticipato dal nuovo singolo “Ci pensiamo domani”, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Nata a Maratea, in provincia di Potenza, Angelina Mango trascorre l’infanzia e l’adolescenza a Lagonegro, in Basilicata e nel 2016 si trasferisce a Milano. Cresciuta a stretto contatto con la musica, entra nella sua prima band a 15 anni per disegnare un tracciato tutto suo e sviluppa fin da subito una naturale inclinazione verso il pianoforte, con cui compone le sue canzoni e che la accompagnerà a lungo durante il suo percorso musicale. L’esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi comincia a novembre 2022 e durante il corso del programma presenta tre brani inediti, arrivando spesso in cima alle classifiche degli streaming e ottenendo sempre valutazioni positive da parte della giuria e del pubblico. I brani presentati da Angelina nel corso del programma sono “Voglia di vivere” (scritto da Angelina e Giorgio Pesenti e prodotto da Michelangelo), un brano da record che ha già raggiunto oltre 4 milioni di stream, la ballad “Mani vuote” (scritta da Angelina e prodotta da Canova), e la coinvolgente “Ci pensiamo domani”, canzoni che fanno parte del suo nuovo album.

Voglia di vivere, l’album esce il 19 maggio 2023

Nel suo disco “Voglia di vivere” c’è la sua cifra, la sua capacità di giocare e divertirsi toccando i temi di una ragazza di ventidue anni che ama, vive, sogna, guardando al futuro della sua generazione con ottimismo. Con una voce che le permette di spaziare tra ballad intense, suoni urban e ritornelli pop, qui mostra per la prima volta tutta la sua “Voglia di vivere”. L’album è già disponibile in pre-order (clicca qui) .

Questa la tracklist di “Voglia di vivere”:

1. Ci pensiamo domani

2. Mani vuote

3. Voglia di vivere

4. Vita morte e miracoli

5. Eccetera

6. Nove maggio (live)

Intervista video ad Angelina Mango

Un bilancio sulla tua esperienza ad Amici, il momento più difficile e quello più intenso, indimenticabile?

Bilancio buono, sono molto contenta, soddisfatta. Il momento più bello è stata quando ho cantato per la prima volta “Voglia di vivere” e il pubblico l’ha cantata al posto mio. Sono impazzita (sorride). Quello più difficile forse è un periodo, tra il pomeridiano e il serale. Se al serale tutto è diventato più grande e più bello, mi sentivo molto piccola. Ho avuto una settimana brutta ma poi è andata molto meglio

Voglia di vivere è il titolo dell’album e vuole dare un messaggio positivo. Mi ha colpito anche la cover con una Angelina leggera, pronta a spiccare il volo…

Quell’immagine è il mimo del titolo, come se lo stessi mimando. Sto ballando ad occhi chiusi e non mi interessa di niente. Ho solo voglia di fare quello che ho costruito, prendermi la responsabilità di quello che ho fatto. Voglia di vivere è un messaggio positivo, mi piace che il mio lavoro abbia questo titolo

Con Angelina abbiamo poi parlato della musica ascoltata e conosciuta fin da piccola, tra le mura di casa, dei brani presenti nell’album (con un’attenzione alla traccia “Eccetera”) dell’esperienza ad Amici e del suo rapporto con Wax.

Qui sopra tutte le sue risposta nell’intervista video per Soundsblog.it.