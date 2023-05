Siamo arrivati alla finale di Amici, in onda stasera 14 maggio 2023, un giorno dopo il consueto appuntamento con il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il motivo dello spostamento è logicamente legato alla finale dell’Eurovion Song Contest, andato in onda ieri con la vittoria di Loreen con Tattoo per la Svezia (e il quarto posto di Marco Mengoni per l’Italia con l’intensa ballad “Due vite”). Scopriremo fra poche ore il nome del vincitore della categoria di ballo e di canto, insieme a quello del trionfatore assoluto di questa edizione. A vincere lo scorso anno fu il cantante Luigi Strangis.

Amici 2023, i finalisti che sono

Ecco i 4 allievi ancora in gara in questa finale di Amici 2023:

Angelina Mango ha 21 anni vive a Milano ma è di origini lucane. Si è diplomata al liceo artistico, figlia d’arte (suo padre è l’indimenticabile Mango), la musica ha sempre fatto parte della sua vita.

Wax è il nome d’arte di Matteo Lucido, ha 20 anni, vive a Milano e tra i singoli rilasciati ricordiamo “Ballerine e guantoni”, “Grazie” e “Turista per sempre”.

Isobel ha 19 anni e viene dall’Australia. La danza è la sua passione da sempre. Ha iniziato a ballare all’età di tre anni e nel 2018 ha vinto il premio “Australia’s dancer of the year”. Dopo aver studiato l’italiano si è presentata ai casting di Amici.

Mattia ha 18 anni, vive in provincia di Bari con la famiglia. Lo scorso anno ha partecipato ad Amici ma si è dovuto ritirare per un infortunio fisico. Poi è diventato maggiorenne, si è diplomato e ha preso la patente. Torna ad Amici dopo la promessa di Raimondo Todaro dello scorso anno.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la finale di Amici 2023 su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa e in streaming sul sito MediasetPlay. Noi di Soundsblog seguiremo il talent show con il nostro consuero liveblogging.