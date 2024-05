Angelo Custode è un brano di Tedua con la partecipazione di Angelina Mango presente ne “La Divina Commedia – Paradiso” disponibile dal 24 maggio 2024. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Mh, mh ,mh

Tu forse hai bisogno di un senso

Di un segno improvviso

Per dire “Ok, oggi sei un po’ in Paradiso”

Ho bisogno soltanto di un gesto al mattino

Di un posto sicuro, uno specchio lontano

Vedermi un puntino, bloccare il respiro

Puoi prendermi in giro, capire che a volte

A volte, non è perfetto, oh

Io non voglio arrendermi e non sono pronto a perdermi

Angelo custode portami un antiproiettili

Il mondo che mi vuole sempre pronto

E quando vado a fondo solo tu riesci a proteggermi

Ali che ho, spezzato per sentirmi realizzato

Emozioni mozzafiato, “May-day torre di controllo”

Vorrei non fossе solo un sogno

Mi elevo dal terrеno, levo il freno ad un pensiero

Ancora in bianco e nero, non ti mancherò nemmeno

Prendo il decollo, ma ora son pronto

Vedo un arcobaleno di colori sullo sfondo

Così ci corro dentro

Porterò ogni mio fratello

Finché si apre un varco per il firmamento

Firma un talento, le ali bruciano

Icaro, voli verso il successo

Il Paradiso è un’arma che non taglia

È mia mamma che fa pace con sua mamma

È portare i sogni in vacanza, dopo che ha perso la mamma

È la rabbia, cardiopalma

Una sfida dopo l’altra

Tu forse hai bisogno di un senso

Di un segno improvviso

Per dire “Ok, oggi sei un po’ in Paradiso”

Ho bisogno soltanto di un gesto al mattino

Di un posto sicuro, uno specchio lontano

Vedermi un puntino, bloccare il respiro

Puoi prendermi in giro, capire che a volte (A volte)

Non è perfetto (Non è perfetto)

Non è perfetto (Non è perfetto)

(Non è perfetto)

Uh

Uh

Grazie a tutti quanti (Oggi è un cielo)

Nessun’altra para in Paradiso (Oggi è un cielo)

Nessun’altra a parte me e te