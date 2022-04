Over è una canzone di Luchè feat. Geolier tratto dall’album “Dove volano le aquile“.

Ecco cosa ha dichiarato Luchè sulla collaborazione con Geolier nel brano “Over”, presente nel disco “Dove volano le aquile“:

Collaborare con Geolier vuol dire unire la città di Napoli in un’unica traccia. Lui rappresenta il rap napoletano attuale, figlio di quello che Luchè ha creato anni fa quando era nei Co’Sang. Il beat riprende un classico del suo ex gruppo, Int ‘o rione. È una sorta di dedica a una fase importantissima del suo passato, con uno sguardo verso un futuro più roseo. È un banger che unisce ascoltatori di vecchia data e nuovi.

Over, Ascolta la canzone

Luchè feat. Geolier, Over, Testo canzone

[Luchè]

Sentette ‘a prima sirena (Uh), steveno ascenno ‘e primme diente (Yeah)

Nato ‘int’a n’inferno (Ah), aggio sempe schifato vierno

Tu staje avenno ch”e meglio (Ahah), cu chi nn’tene paura ‘e niente (‘E niente)

Cu chi tuccaje nu fierro quanno s’er”a tuccá fierro (Pow)

‘A guerra è l’habitat mio, ‘a storia va riscritta

Chiste vonno fá ‘e massune (Ah), pure nuje ma ch”e mafiuse (Luchè)

‘A cena tutte quante luammo ‘е diebbete ô ristorantе

Lasso ‘a robba ‘ncopp’â tavula, voglio ‘o fisico ‘e na statua

Fra’, t’aggio ‘itto ca so’ Dio a Napule (Napule)

Si m’arrestano, vaco ‘int’â cattedrale comme a Pablo

Scippo ‘a torcia ‘a capa a nu carabiniere (Ah)

Po c”a passo a Geolier (Seh)

Vulive ‘sta vita, simmo chille ca fanno overo

[Geolier]

Yeah, yeah

Te siente pronto a te fidá ‘e uno ca nn’se fida?

Me puó chiedere tutte cose, tranne ‘e figlie

Me puó dá tutte cose tranne nu cunsiglio

Si vuó parlá cu’mmé, nun t”a puó fá ch”e finte

[Luchè & Geolier]

Si me vide ‘int’a na machina, è ‘a mia, overo (Overo, ehi)

Putevo fá ‘o mafiuso, overo (Overo)

Cuntammo sorde dint’ô scuro, overo (Overo)

Io e essa parlammo ‘a stessa lengua, overo (Overo)

Si me vide ‘int’a na machina, è ‘a mia, overo (Overo, ehi)

Putevo fá ‘o mafiuso, overo (Overo)

Cuntammo sorde dint’ô scuro, overo (Overo)

Io e essa parlammo ‘a stessa lengua (Yeah), overo (Overo)

[Geolier]

Sentette ‘a primma botta en aria (Pah)

Ma era capodanno e quinde se mimetizzava

Vulevemo ‘o rispetto e ‘a faccia ‘ncopp’a nu giurnale (Yeah)

Io gattonavo, mica camminavo (No, no)

Mammà nn’vedeva maje ‘o telegiornale

Troppi figlie ‘e mamma ‘nterra, nn’danno segne ‘e vita

Tu nn’hê vissuto chesto, perciò faje ‘o scemo ‘int’ê video (Ahahah)

L’Italia vincette ‘o mondiale, fratemo perdette ‘a causa

Patemo perdette ‘a capa e po se vennette ‘a casa

Simmo chille overo (Overo), Luca dice: “Sî l’erede” (Luchè)

Cu na frase p’ogni testo e cu na lama p’ogni serpe

Nuje simmo chille overo, cu nu fierro ‘nterra o cambio

Però ca spare overo, ca ‘int’â vita nn’se cagna, maje (‘O ssaje, no?)

[Geolier]

Te siente pronto a te fidá ‘e uno ca nn’se fida?

Me puó chiedere tutte cose, tranne ‘e figlie

Me puó dá tutte cose tranne nu cunsiglio

Si vuó parlá cu’mmé, nun t”a puó fá ch”e finte

Te siente pronto a te fidá ‘e uno ca nn’se fida?

Me puó chiedere tutte cose, tranne ‘e figlie

Me puó dá tutte cose tranne nu cunsiglio

Si vuó parlá cu’mmé, nun t”a puó fá ch”e finte

[Ritornello: Luchè & Geolier]

Si me vide ‘int’a na machina, è ‘a mia, overo (Overo, ehi)

Putevo fá ‘o mafiuso, overo (Overo)

Cuntammo sorde dint’ô scuro, overo (Overo)

Io e essa parlammo ‘a stessa lengua, overo (Overo)

Si me vide ‘int’a na machina, è ‘a mia, overo (Overo, ehi)

Putevo fá ‘o mafiuso, overo (Overo)

Cuntammo sorde dint’ô scuro, overo (Overo)

Io e essa parlammo ‘a stessa lengua, overo (Overo)

[Luchè & Geolier]

Si me vide ‘int’a na machina, è ‘a mia, overo (Overo, ehi)

Putevo fá ‘o mafiuso, overo (Overo)

Cuntammo sorde dint’ô scuro, overo (Overo)

Io e essa parlammo ‘a stessa lengua, overo (Overo)