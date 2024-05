Silvester Belt è il cantante in gara per la Lituania all’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “Luk Telk“.

All’età di quattro anni nasce in lui un interesse per la musica e inizia a frequentare una scuola, continuando i suoi studi al Conservatorio Juozas Gruodis di Kaunas. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare in un salone di bellezza. Nel gennaio 2021 è tornato in Lituania dove ha firmato con un’etichetta discografica; inizialmente intendeva tornare a Londra, ma non poteva a causa delle norme sulla quarantena.

A 12 anni ha fatto la sua prima esperienza partecipando al Nacionalinė Vaikų Eurovizijos atranka 2010, dove si è qualificato con successo dalla semifinale. Il giovane Silvester è stato l’ultimo concorrente ad abbellire il palco con la sua canzone “Pi-Pa-Po” che si è classificata ottava.

Nel 2017 ha fatto un’audizione e poi ha vinto il reality show lituano “I Am a Superhit” (Aš – superhitas). L’anno successivo partecipa alla versione lituana di X Factor. Si è qualificato agli spettacoli dal vivo dove è stato eliminato nella quarta settimana, poche settimane prima della finale.

Tra le sue influenze musicali ha citato Olly Alexander (anche lui all’Eurovision2 2024), gli piacerebbe collaborare con Elderbrook, Joji o Daniel Caesar, mentre la più grande ispirazione musicale è sicuramente Troye Sivan.

Il suo brano non sarà in lingua inglese. Canta con orgoglio in lituano. Ha rivelato di essere entusiasta e felice di mostrare un lato diverso della Lituania, che non è così grigia o fredda come potrebbe apparire. “Luktelk” è stato scritto in modo che potesse essere facilmente memorizzato dagli ascoltatori che non parlano lituano proprio per la sonorità delle parole utilizzate.

Silvester Belt è anche il primo artista apertamente LGBTQ+ a rappresentare la Lituania. Ha raccontato apertamente la curiosità delle persone verso la sua bisessualità, di cui ha parlato per la prima volta nel 2017, quando ha preso parte al programma televisivo “I Am a Superhit”.

