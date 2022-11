“Chasing Cars” è una canzone del gruppo rock Snow Patrol. È stato pubblicato come secondo singolo dal loro quarto album in studio, Eyes Open. È stato registrato nel 2005 e pubblicato il 6 giugno 2006 negli Stati Uniti e il 24 luglio 2006 nel Regno Unito. La canzone ha guadagnato una notevole popolarità negli Stati Uniti dopo essere stata inclusa nel finale della seconda stagione della serie tv Grey’s Anatomy. Il brano ha rivelato l’impatto dei download legali sulle vendite di singoli nel Regno Unito, vendendo costantemente per anni dopo la sua uscita. La canzone è il singolo più venduto di Snow Patrol fino ad oggi, terminando nel 2006 come il quattordicesimo singolo più venduto di quell’anno nel Regno Unito. Nel 2019 è risultata essere anche la canzone più trasmessa, nel secolo, dalle radio inglesi.

Qui sotto potete leggere testo, traduzione della canzone e vedere il video ufficiale.

Snow Patrol, Chasing Cars, Significato canzone e video ufficiale

La canzone vede Gary Lightbody cantare una semplice melodia, accompagnato dalle chitarre, in crescendo.

Parlando con Rolling Stone, ha detto:

“È la canzone d’amore più pura che abbia mai scritto. Non c’è un colpo di scena. Quando ho letto questi testi, ero tipo, ‘Oh, è strano.’ Tutte le altre canzoni d’amore che ho scritto hanno un lato oscuro”.

La frase “Chasing Cars” ha origine dal padre di Gary che, riferendosi a una ragazza di cui Gary era infatuato, gli disse:

“Sei come un cane che insegue un’auto. Non la prenderai mai e semplicemente non sapresti cosa fare se ci riuscissi”

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Snow Patrol, Chasing Cars, Testo canzone

We’ll do it all

Everything

On our own

We don’t need

Anything or anyone

If I lay here

If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?

I don’t quite know

How to say

How I feel

Those three words

Are said too much

They’re not enough

If I lay here

If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we’re told

Before we get too old

Show me a garden that’s burstin’ into life

Let’s waste time

Chasing cars

Around our heads

I need your grace

To remind me

To find my own

If I lay here

If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we’re told

Before we get too old

Show me a garden that’s burstin’ into life

All that I am

All that I ever was

Is here in your perfect eyes, they’re all I can see

I don’t know where

Confused about how, as well

Just know that these things will never change for us at all

If I lay here

If I just lay here

Would you lie with me and just forget the world?

Snow Patrol, Chasing Cars, Traduzione canzone

Faremo tutto

Tutto quanto

Da soli

Non abbiamo bisogno

Di nulla o di nessuno

Se mi stendo qui

Se mi stendessi qui

Giaceresti con me e dimenticheresti il mondo?

Non lo so bene

Come dire

Come mi sento

Quelle tre parole

Si dicono troppo

Non sono abbastanza

Se mi stendo qui

Se mi stendessi qui

Giaceresti con me e dimenticheresti il mondo?

Dimentica quello che ci è stato detto

Prima di diventare troppo vecchi

Mostrami un giardino che sta prendendo vita

Perdiamo tempo

Inseguendo le auto

Intorno alle nostre teste

Ho bisogno della tua grazia

Per ricordarmelo

Per trovare il mio

Se mi stendo qui

Se mi stendessi qui

Giaceresti con me e dimenticheresti il mondo?

Dimentica quello che ci è stato detto

Prima di diventare troppo vecchi

Mostrami un giardino che sta prendendo vita

Tutto ciò che sono

Tutto quello che sono mai stato

È qui nei tuoi occhi perfetti, sono tutto ciò che posso vedere

non so dove

Confuso anche su come

Sappi solo che queste cose non cambieranno mai per noi

Se mi stendo qui

Se mi stendessi qui

Giaceresti con me e dimenticheresti il mondo?