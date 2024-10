Tra i brani virali in questi giorni, sui social e sulle piattaforme streaming, c’è anche “We fell in love in october“, canzone di Girl in red uscita nel novembre 2018.

Girl in red è lo pseudonimo di Marie Ulven Ringheim, cantautrice norvegese. Ha avuto il successo iniziale grazie a “I wanna be your girlfriend” che è stata dapprima caricata su Soundscloud e poi ufficialmente pubblicata dopo essere stata notata da alcuni siti musicali e radio locali.

Smoking cigarettes on the roof

You look so pretty and I love this view

We fell in love in October

That’s why, I love fall

Looking at the stars

Admiring from afar

My girl, my girl, my girl

You will be my girl

My girl, my girl, my girl

You will be my world

My world, my world, my world

You will be my girl

Smoking cigarettes on the roof

You look so pretty and I love this view

Don’t bother looking down

We’re not going that way

At least I know, I am here to stay

We fell in love in October

That’s why, I love fall

Looking at the stars

Admiring from afar

(My girl, my girl, my girl)

My girl, my girl, my girl

You will be my girl

My girl, my girl, my girl

You will be my girl

My girl, my girl, my girl

You will be my girl

My girl, my girl, my girl

You will be my world

My world, my world, my world

You will be my girl