Chasing birds è il titolo del nuovo singolo dei Foo Fighters estratto dall’album “Medicine ad midnight”.

Ad accompagna la canzone, un video ufficiale che potete vedere cliccando qui. Nelle score ore, la band, via social, ha ufficialmente rinviato di un anno il tour europeo che li avrebbe visti esibirsi anche in Italia, a Milano, nel mese di giugno. Ma, per via delle condizioni e delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, ecco arrivare la decisione di rinviare i concerti al 2022.

Chasing birds racconta la sensazione di evadere, di perdersi in condizioni astratte, durante il percorso della propria vita (“la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni, Le mie oscure invenzioni, La strada per l’inferno è lastricata di parti rotte, Cuori sanguinanti come i miei”),

Qui sotto testo e traduzione di Chasing Birds dei Foo Fighters.

[Verse 1]

Chasing birds to get high

My head is in the clouds

Chasing birds to get by

I’m never coming down

My heart is six feet underground

[Chorus]

The road to hell is paved with good intentions

Dark inventions of mine

The road to hell is paved with broken parts

Bleeding hearts like mine

[Verse 2]

Chasing birds through the sky

And deep into the black

Chasing birds, say goodbye

I’m never coming back

Here comes another heart attack

[Chorus]

The road to hell is paved with good intentions

Dark inventions of mine

The road to hell is paved with broken parts

Bleeding hearts like mine

[Verse 3]

Chasing birds to get high

I’m never coming down

My heart is six feet underground

[Chorus]

The road to hell is paved with good intentions

Dark inventions of mine

The road to hell is paved with broken parts

Bleeding hearts like mine

[Outro]

Chasing birds

Chasing birds

Chasing birds

Chasing birds

Chasing birds

Chasing birds

Inseguendo gli uccelli per sballarsi

La mia testa è tra le nuvole

A caccia di uccelli per tirare avanti

Non scendo mai

Il mio cuore è a sei piedi sotto terra

la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni

Le mie oscure invenzioni

La strada per l’inferno è lastricata di parti rotte

Cuori sanguinanti come i miei

Inseguendo gli uccelli attraverso il cielo

E nel profondo del buio

Inseguendo gli uccelli, dì addio

Non tornerò mai più

Ecco un altro attacco di cuore

la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni

Le mie oscure invenzioni

La strada per l’inferno è lastricata di parti rotte