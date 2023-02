Champagne è una canzone di Peppino di Capri pubblicata nel 1973. Il brano vede la firma di Mimmo Di Francia, su testo di Depsa e Sergio Iodice È una delle più note canzoni del cantante campano. Fu pubblicata per la prima volta nel 1973 su un disco singolo a 45 giri durante la presentazione a Canzonissima. Come lato B era stata inserita la canzone “La prima sigaretta”.

Sono numerosi gli artisti che hanno voluto incidere una loro personale versione di Champagne, a conferma della potenza e del successo del brano. In Italia, oltre che da Peppino Di Capri, l’hanno interpretata anche Mino Reitano, Nico Fidenco e Andrea Bocelli, il quale nel 2013 la incluse nel proprio album Passione raggiungendo la seconda posizione della classifica americana Billboard 200.

Peppino di Capri è ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2023.

Peppino di Capri, Champagne, Significato canzone

Il brano parla di un amore proibito, clandestino. Si brinda con un bicchiere di champagne alla fine di questo amore, ricordando i momenti belli e felici trascorsi con la persona amata. Il brindisi sembra essere un modo per celebrare la fine di una storia d’amore e lasciarsi alle spalle i ricordi, con un sapore malinconico di un passato che non c’è più.

Peppino di Capri, Champagne, Testo canzone

Champagne

per brindare a un incontro

con te

che già eri di un altro

ricordi

c’era stato un invito

stasera si va tutti a casa mia

Così

cominciava la festa

e già

ti girava la testa

per me

non contavano gli altri

seguivo con lo sguardo solo te

Se vuoi

ti accompagno se vuoi

la scusa più banale

per rimanere soli io e te

e poi gettare via i perché

amarti come sei

la prima volta

l’ultima

Champagne

per un dolce segreto

per noi

un amore proibito

ormai

resta solo un bicchiereed un ricordo da gettare via

Lo so

mi guardate lo so

mi sembra una pazzia

brindare solo senza compagnia

ma, ma io, io devo festeggiare

la fine di un amore

cameriere, champagne…