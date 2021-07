Millepiani è il nuovo singolo di Casadilego, in uscita venerdì 16 luglio 2021. Il brano sarà disponibile in streaming, download digitale e in rotazione radiofonica. Ecco le parole della cantante, vincitrice nell’ultima edizione di X Factor Italia:

“Millepiani è un pezzo con un sapore estivo e leggero, ma il retrogusto è malinconico. Con i suoni quasi club, ma l’attitudine alternative pop e bedroom pop, ha il mood di una strada di campagna al tramonto e la città di notte.”

Casadilego ha trionfato nel talent show, condotto per l’ultima volta da Alessandro Cattelan, dopo essere stata scelta da Hell Raton nel suo team, Under Donna. Fin dai casting, grazie alla sua voce e al pianoforte che suonava lei stessa, ha colpito e convinto tutti i giudici del programma.

Il suo vero nome è Elisa Coclite, è nata a Bellante (TE) nel 2003, suona pianoforte classico e chitarra. Il nome d’arte Casadilego è stato scelto come omaggio ad un brano di Ed Sheeran, suo idolo.

Dopo la vittoria a X Factor ha pubblicato il suo Ep omonimo, “Casadilego” (Sony Music Italy), che conteneva i pezzi eseguiti durante i live di X Factor 2020, tra cui i due inediti “Vittoria” e “Lontanissimo”, che vantano la firma di Strage alla produzione.

A marzo 2021, Casadilego è salita sul palco del Festival di Sanremo -capitanato da Amadeus e Fiorello- per duettare con Francesco Renga, che fortemente l’ha voluta accanto a sé, sulle note di “Una ragione in più”, brano di Ornella Vanoni, durante la serata delle cover.

Millepiani, il suo nuovo singolo, anticipa l’uscita del suo primo vero disco di inediti sul quale sta lavorando. Entusiasmo, via social, dopo l’annuncio dell’uscita del pezzo, da parte di Emma Marrone e MyDrama, pronte a sostenerla con entusiasmo via Instagram.

Vi terremo ovviamente aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.