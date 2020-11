Questa sera Casadilego ha dimostrato ancora una volta la potenza della sua voce, la delicatezza del suo timbro, l’emozione di una performance piano/voce di Xanny, brano di Billie Eilish. Una voce impeccabile che ha commosso e incantato tutto. Già dai casting, la ragazza aveva saputo conquistare i giudici e anche il pubblico a casa. E il suo percorso di conferme continua, anche in questo secondo live di X Factor 2020.

Nel commentare la performance, Emma si è commossa, parlando alla giovane come avremmo voluto fare tutti noi.

Nella clip prima dell’esibizione, Casadilego ha ammesso di aver problemi a riguardarsi, a rivedersi. Una sorta di rifiuto che accomuna molte persone. Insicurezza, crescita, mille motivi che non stiamo qua ad analizzare e che ritroviamo (o rivediamo) spesso anche in noi. Ed Emma, nel cercare di trattenere le lacrime, ha rivolto un discorso potente alla concorrente:

“Alla tua età, per come funzionano adesso le cose, avere questo timore nel riguardarsi è un miraggio. Il simbolo che c’è ancora qualcosa di saggio in questa società, Vorrei prestarti i miei occhi per farti vedere quanto è bello guardarti da fuori, vedere una cosa sana, pulita, una donna con la D maiuscolo non omologata da Twitter, Instagram, Tik Tok tutta quella merda che ci stanno propinando. Manuelito è una persona pulita come te, ti sta seguendo bene. Rimani così sempre, spero tu abbia di avere sempre la luce per vedere le mani giuste in cui stare. Ti auguro di finire sempre nelle mani giuste”.