Principalmente conosciuta per la sua collaborazione con Fedez per il remix del singolo Le feste di Pablo, uscito nel 2020 e certificato Disco di Platino, Cara ritorna con un nuovo singolo che vede, in quest’occasione, la presenza di Chadia Rodriguez.

Il singolo si intitola Preferisco Te. Prodotto da Big Fish, il brano è disponibile da oggi, mercoledì 30 marzo, negli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Cara feat. Chadia Rodriguez, Preferisco Te: significato canzone

Nel testo di Preferisco Te, Cara e Chadia Rodriguez descrivono una relazione caratterizzata da allontanamenti e da avvicinamenti costanti.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali della cantante 20enne di Crema:

L’intimità è una sfida. Ti sfido a starmi vicino ma se ti avvicini troppo sarò io la prima a scappare. “Preferisco Te” è un gioco in cui nessuno vince: ci si ferisce tenendosi stretti e, allo stesso modo, ci si ferisce allontanandosi.

Cara feat. Chadia Rodriguez, Preferisco Te: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo.

Cara feat. Chadia Rodriguez, Preferisco Te: testo

Pillola blu, pillola rossa

Poco normal, poco importa

Per raddrizzare la mia luna storta

Ho dovuto farne qualcuna sporca

Preferisco il mio quartiere per gente per niente perbene

Le finte bionde alle str*nze vere

Preferisco il fumo alle ciminiere.

Baci di giuda, schiena sui muri

Cinque minuti, con gli occhi chiusi

Cuori spezzati sotto i vestiti

Dieci carati dentro i rifiuti.

Entri, io esco a fumare-mare

Rimmel che cola in un mare mare

Se torno dentro non sento più te

Chiamami, chiamami.

Alle pare, agli anni ’80, preferisco te

Anche al cielo in una stanza, preferisco te

E non c’era nessuno che diceva è sbagliato

Ogni volta che lo faccio, preferisco

Na na na na na na na na na na.

Preferisco

Na na na na na na na na na na.

Preferisco.

Sto in giro con le friends, la mia really really gang

Sei quasi il mio nuovo ex ma ora preferisco te

Se lo chiedo alle mie friends cosa pensano di te

La mia really really gang forse preferisce te.

Ad un bacio con troppa lingua

A quando ci esci e sembri sua figlia

Alla sua ex che un po’ mi assomiglia

A chi fa per sé, a chi fa per finta.

Come in un film di Luc Besson

Felici mai, come Leon

Spegnimi tutte le fiamme che ho

Non è vietato.

Se resti un’altra notte nella mia testa,

La cassa dritta e la luce spenta

Da qualche parte, c’è un’altra festa.

Alle pare, agli anni ’80, preferisco te

Anche al cielo in una stanza, preferisco te

E non c’era nessuno che diceva è sbagliato

Ogni volta che lo faccio, preferisco

Na na na na na na na na na na na.

Preferisco

Na na na na na na na na na na na.

Na na na na na na na na na na na.

Preferisco

Na na na na na na na na na na na.