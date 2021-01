E’ Street il titolo del nuovo singolo di Capo Plaza estratto dall’album e sarà in radio dal 29 gennaio 2021.

Il brano è cantato da Capo Plaza sulla strumentale inedita prodotta da Ava e Mojobeatz e costruita con il sample originale della HIT “Dilemma” del rapper Nelly in duetto con Kelly Rowland. Dilemma nel 2003 ha vinto il Grammy come “miglior collaborazione Rap”.

L’album vede la produzione dei brani affidata ad Ava e Mojobeatz. Numerosi i featuring presenti e l’unico italiano inserito è quello con Sfera Ebbasta.

Qui potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, il testo del brano che racconta proprio la street, la strada, il quotidiano, tra momenti di condivisione, il suo di poter evadere ed essere altrove (con il sogno americano di Beverly Hills o Miami Beach). E proprio la strada è quella che “forma” chi è oggi (“Lo sai è dura dura, la strada è una sola (Una sola) Baby, in fondo, sai se son così (Oh-oh-oh) È solamente colpa della street”

Capo Plaza, Street, Testo

Love you

And I need you

Nelly, I love you (Okay, AVA)

I do need you (Mojobeatz)

Non ci chiedere perché non lo sappiamo

Problemi da risolvere, noi ci vediamo dopo

Quattro e mezza, sono in giro per Milano

Bomber nero apposta così evito lo sgamo

Quindi ora scusami, è colpa della street

Una vita da artista e pure una vita da OG

Facciamolo così, facciamolo tonight

Mi chiami e sto coi G, poi mi vedi in TV, yeah-yeah

L’ho pagata, mami, io ti voglio pa mí

Aspettano sali per tirarti giù

Ho sbagliato, ho corso troppo presto

Luca, no, non puoi sbagliare adesso

Ma ci risiamo quindi sippo codeina

Fumo marijuana, quaggiù, sì, è un safari

Sangue sulle mani, non restiamo schiavi

Ma ci ribelliamo, noi non siamo uguali

Ma ci completiamo, yeah-yeah-yah

Apro gli occhi, è sempre uguale, guarda che il tuo impеro cade

Yeah-yeah-yеah, ora tutti fanno brutto

Non sei un vero criminale, mi vuoi solo provocare, yeah

Non mi chiedere perché

Ma ho problemi da risolvere

La fama, fame, sto nella street

Ma voglio stare a Miami Beach, yeah

Non mi chiedere perché (Uoh-uoh-uoh)

Ma ho problemi da risolvere

La fama, fame, sto nella street

Ma voglio stare a Miami Beach (Uoh-uoh-uoh)

Non chiedermi scusa, basta una parola (Una parola)

Lo sai è dura dura, la strada è una sola (Una sola)

Baby, in fondo, sai se son così (Oh-oh-oh)

È solamente colpa della street

È solamente colpa della street

Perché dovevo riempire i jeans

E sto con i gorilla nello zoo

Ma voglio star con te a Beverly Hills

E senti, bella (Bella), col cuore aperto (Aperto)

Con me sembri una stella e vieni dal cemento

Non voglio quella, ma te, sì, adesso

Sei fissa nella testa come un ritornello, mi dici tutto diretto

E mi dici all’orecchio (Love you)

E lo ripeti spesso (And I need you)

Prima dici: “Ti odio” e poi hai bisogno di me adesso

E tu non sai cosa ho passato, non mi basta solo un testo

Per descriverlo, vieni qui con me davvero

Non guardare l’ora, baby

Che ti porto sul cielo, non mi credi ora che è vero

Era tutto incerto, ma adesso

Non mi chiedere perché

Ma ho problemi da risolvere

La fama, fame, sto nella street

Ma voglio stare a Miami Beach (Yeah), yeah

Non mi chiedere perché (Uoh-uoh-uoh)

Ma ho problemi da risolvere

La fama, fame, sto nella street

Ma voglio stare a Miami Beach (Uoh-uoh-uoh)

Non chiedermi scusa, basta una parola (Una parola)

Lo sai è dura dura, la strada è una sola (Una sola)

Baby, in fondo, sai se son così (Oh-oh-oh)

È solamente colpa della street