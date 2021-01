L’attesa per il nuovo album di Capo Plaza è finita. A partire da domani, 22 gennaio 2021, il secondo album di inediti del rapper salernitano, dal titolo Plaza, anticipato dal singolo Allenamento #4, attualmente al primo posto nella classifica Fimi dei singoli, sarà finalmente disponibile.

Plaza arriverà a quasi tre anni di distanza dal primo album di inediti del rapper 22enne, 20, pubblicato nell’aprile 2018, certificato triplo Disco di Platino, dal quale è stata estratta la hit Giovane Fuoriclasse.

Com’è accaduto recentemente con Famoso, l’ultimo album di Sfera Ebbasta, anche Plaza sarà un album dal forte respiro internazionale.

Per quanto riguarda le collaborazioni, infatti, Capo Plaza ha lavorato insieme a tre rapper statunitensi, un rapper della scena europea e un trapper di casa nostra.

In Plaza, troveremo featuring con A Boogie wit da Hoodie, con cui Capo Plaza aveva già collaborato per la traccia Look back at it, Gunna, rapper di Atlanta che, nel 2020, ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 con il suo secondo album Wunna, Lil Tjay, rapper di 19 anni proveniente da New York che si è fatto conoscere soprattutto con l’album True 2 Myself, Luciano, rapper tedesco di 26 anni di origini mozambicane, e il precitato Sfera Ebbasta, come già scritto, unico italiano nella lista degli ospiti.

Il primo estratto dall’album, Allenamento #4, ha ricevuto un’ottima accoglienza, non solo in Italia ma anche all’estero, entrando nella Top 10 della classifica mondiale di Spotify dedicata alle nuove uscite e al 72esimo posto della Global Chart sempre di Spotify.

Di seguito, trovate la tracklist di Plaza.

Capo Plaza – Plaza: la tracklist

1. Track 1

2. Plaza

3. VVS (feat. Gunna)

4. Allenamento #4

5. Fiamme Alte

6. Demonio (feat. Sfera Ebbasta)

7. Street

8. OMG

9. Richard Mille (feat. Lil Tjay)

10. No Stress (feat A Boogie Wit Da Hoodie)

11. Non fare così

12. Ferrari (feat. Luciano)

13. Pochette

14. Successo

15. Tevez

16. Ultimo Banco