E’ uscito “Plaza“, il nuovo album di Capo Plaza, disponibile in download e streaming dal 22 gennaio. A distanza di tre anni dal precedente lavoro, il disco è stato anticipato dal singolo Allenamento #4 e, da venerdì prossimo, sarà in radio il brano “Street”.

L’album contiene diversi featuring dal respiro internazionale mentre l’unico trapper presente è Sfera Ebbasta che lo accompagna nella traccia intitolata “Demonio“.

Sesto titolo presente nel disco, il brano è prodotto da AVA & Mojobeatz.

Il “demonio” citato nel titolo e nella canzone è il simboleggiare la forza della tentazione della figura femminile (“Solo lei sa come farmi andare fuori”), un diavolo vestita Dolce&Gabbana. E il rapporto complicato è al centro del testo della canzone, tra invidia, desiderio e destino fuggiasco (“Tutti che ci guardano, sì, ci stanno invidiando, Baby, comunque finisca, devi essere mia (Brr), Scapperemo come dalla polizia”).

Qui sotto audio e testo della canzone.

[Intro: Capo Plaza]

Yo soy el diablo, demonio

Yo soy el diablo, demonio

Yeah-yeah

[Capo Plaza]

Lei si muove, ma è un demonio

Solo lei sa come farmi andare fuori (Farmi andare fuori)

Apro gli occhi, ma non sto vivendo un sogno

Lei lo vuole todo, prende e se lo coma (Se lo coma)

E i fratelli vendono ancora al dettaglio

Sei un demonio vestita Dolce&Gabbana (Dolce&Gabbana)

Sono pronto ora per il grande salto

Io demonio, noi veniamo dalla strada (Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah)

Vestito elegante pеrché ho fatto carriera

Pelle caffеlatte, di notte è la pantera

E sì, si sa, sull’asfalto arrivo, mettimi il tappeto

È una benedizione, punta al cielo (Yah-yah-yah), yah

La tua amica non è esclusa

Siamo fuori da “XDVR”, giravamo in tuta

Hola, hola, demonio

Demonio (Uoh)

[Sfera Ebbasta & Capo Plaza]

Il diavolo chiama, ma io non gli rispondo

No, no, no (Yeah-yeah)

Quando sono in strada c’ho una croce al mio collo

No, no, no (Yeah-yeah-yeah)

Ti scelgo stasera ed è solo te che voglio

No, no, no (No, no, no)

Non credere a ciò che dicono sul mio conto

(Brr-brr)

[Capo Plaza & Sfera Ebbasta]

Yo soy el diablo, demonio (Yeah-yeah)

Questa calle mi chiama (Uoh-uoh)

Proprio adesso partiamo

Prendiamo una nuova strada

Sì, è come un demonio

Mira proprio al cuore (Bang-bang)

Io sono un demonio per tutta la noche

Mi giro e ti trovo (Bang-bang-bang-bang, yeah-yeah)

[Sfera Ebbasta]

Io sono un demonio (Grr) col paradiso nel portafoglio

Torno quando è tardi, mi giro e ti trovo (No, no)

Scusami se divento nervoso

Se allo stesso tempo ti amo e ti odio

Fuori tutta la noche

Rincorrendo ‘sti money (Bu-bu)

Vanno troppo veloce

Okay, ora mi chiami “diablo”, ma ti ho dato tutto (Grr)

C’è il mio cuore sopra il tavolo, nessun patto col diavolo

Il mio culo è su una Lambo’, tu seduta a fianco

Tutti che ci guardano, sì, ci stanno invidiando

Baby, comunque finisca, devi essere mia (Brr)

Scapperemo come dalla polizia

Sarò senza cuore, sì, come un demonio (No, no)

Ma, ti giuro, non ti dirò una bugia

[Capo Plaza]

Yo soy el diablo, demonio (Yeah-yeah)

Questa calle mi chiama (Uoh-uoh)

Proprio adesso partiamo

Prendiamo una nuova strada

Sì, è come un demonio

Mira proprio al cuore (Bang-bang)

Io sono un demonio per tutta la noche

Mi giro e ti trovo

