Com’era prevedibile, il ritorno di Capo Plaza con Allenamento #4, primo estratto dal suo secondo album ufficiale, Plaza, in uscita il 22 gennaio, e quarto capitolo dell’omonima “saga”, è stato accolto alla grande dai suoi fan.

I risultati ottenuti da Allenamento #4 dal giorno della pubblicazione, 8 gennaio 2021, sono stati i seguenti: primo posto nella classifica Fimi relativa ai singoli, primo posto su Spotify, Apple Music e Amazon Music, brano più ascoltato su TikTok, ingresso nella top ten della classifica mondiale di Spotify dedicata alle nuove uscite e ingresso nella top 100 nella Global Chart sempre di Spotify. Questi due ultimi risultati sottolineano il fatto che la popolarità del rapper salernitano ha sicuramente superato i confini nazionali.

Il video, diretto da Davide Vicari, ha superato 2 milioni di visualizzazioni. Gli streaming, invece, hanno raggiunto quota 6 milioni.

Di seguito, trovate il testo di Allenamento #4; cliccando qui, è disponibile il video.

Capo Plaza – Allenamento #4: il testo

Ora inizio, mi vogliono solo perché ho vinto

Una pecora nera per la mia famiglia

Mille di casini da bimbo

Credi che fingo, è lungo il mio libro

Addosso ho pietre alla Flintstones

Sul palazzo più alto alla King Kong

Corri forte, amo correre il rischio, moolah, moolah, eh

I tuoi amici fanno i criminali

Ma alle dieci sono tutti quanti a letto

Sto pensando a fare solo pesos

Col tuo pezzo mi viene il rigetto

Il mio frero deve lavorare

Quindi taglia borse con un taglio netto

Plaza, baby, faccio il pallonetto

Tu il moonwalk come Michael Jackson

Ah, ballin’

Tiro da tre alla Kobe Bryant, homie

Con me hai sbagliato e chi sbaglia paga,

Sopra a ‘sti rapper, è una sfilata,

Tu scambi sangue con marmellata

Metto le Maison Margiela sul tavolo

Otto Commando, sono bello carico

Avevo 4 fisso in matematica

Ora ho più numeri di un matematico

Adios, vi manda fuori se è la città

Plaza il mio nome, tu maricon

Corro dalle guardie alla Forrest Gump.

L’ho fatto per la city

No, non fare mai nomi

Ho mille di nemici

Ma c’ho gli amici buoni

L’ho fatto per i money

Non mi basta la fama

Plaza ha in testa i milioni.

È un testa a testa con la vita

No, non è finita, passa, passa, dove è buio

Mio fratello mata quell’intruso

Svelto, attento se passa qualcuno

Riso con la soia, guacamole

Mangio pasta pregio e pure pesce crudo

Mo Salerno sta sopra la mappa

Non è grazie al tuo fottuto c*lo

Plaza il mio fottuto disco

Vi ho già crocifisso, è finita la pacchia

Un vero boss, no, non parla

Fa tutto in silenzio, non segue la massa

Ed ora firmo 2 milioni e mezzo

Mi cambia la vita, a te cambia la faccia

E lei non mi guarda se passa

Le ho fatto del male, pensavo ad un’altra.

Mi chiami fenomeno

Tu mi sembri la mia replica

Più soldi, problemi trovano

Meglio mi scrivi su Telegram

Parte quattro e sono comodo

Da quella panchina alla Serie A

Allenamento, duri poco, bro

Fuori pure quando nevica.

Sopra l’onda io resto fresco

Allenamento, fumo più di quello che peso

Mami, mami chiama, dice, è valsa l’attesa

Inutile che chiami ora che tocco il cielo.

Uno, due, tre, quattro

Uno, due, tre, yeah.