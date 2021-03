Capo Plaza, il video ufficiale di Non fare così (Testo e Video)

Non fare così è una canzone contenuta in Plaza, il secondo album di inediti di Capo Plaza che, dal 22 gennaio scorso, giorno della pubblicazione, si mantiene stabile nella top ten della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e che è stato certificato Disco di Platino dopo aver superato le 50mila copie vendute.

Il visual art video ufficiale di Non fare così, pubblicato sempre il 22 gennaio scorso, ha superato le 600 mila visualizzazioni in tre giorni e, ad oggi, ha superato le 7 milioni di views.

Dal 25 marzo 2021, è disponibile il video ufficiale di Non fare così, diretto da LateMilk, con la produzione di Borotalco.tv, e girato in un unico piano sequenza.

Il brano, certificato Disco D’Oro, è il terzo estratto da Plaza dopo Allenamento#4 e Street.

Di seguito, trovate il testo di Non fare così. Cliccando qui, potete vedere il video.

Capo Plaza – Non fare così: il testo

Non si fa così, non fare così

Questa storia è più pazza di me e di te

Zero scuse ora, siamo io e te ancora

Con la pelle scura, spieghi i tuoi perché

Ci siamo persi e non mi trovi più

Per colpa di entrambi, non di qualcun altro

E rifletti ora, puoi capire che

Quel che ho fatto per te nessuno l’ha fatto,

Tutto si sgretola in fretta

Manco più il tempo di respirare

Spari, miri alla mia testa

Manchi eppure sopravvivo, vado avanti

Mo’ compro diamanti, prima il fumo pacco

È una fatica ancora, meglio non pensarti

E tu mi chiedеvi la luna

Ti meritavi, sì, tutti i pianeti

Forse siamo stati fin troppo sеveri con noi

Sognavamo il mondo ed ora non mi guardi

Non voglio buttare ancora quei ricordi

Pure se ora voglio fare passi avanti.

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai,

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai.

Prima rubavamo abiti

Ora ho camicie di Burberry

Sei il solito cane che abbaia e non morde

Non fai paura, ho paura della morte

Quanta fatica che faccio

Quando ti provo a capire

Ora non serve un abbraccio

Tu mi vuoi solo colpire

E provo a non cadere

Andare in alto e non cascare

Ora non servono le preghiere

Parli, ma non sai niente uguale

Non mi puoi mentire

Non posso fallire

E non ti sento più da settimane

E ognuno è andato per la propria strada

E allora dimmi cosa mi rimane

Sappiamo entrambi quanto abbiamo dato

Ma tutto già è passato.

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai,

Baby, non andare, rimani

Ne possiamo parlare o puntarci le armi

E non so manco che fai, con chi sei, dove stai

Non andare, rimani, alzi i tacchi e poi vai.

Baby, baby

Alzi i tacchi e poi vai, ora penso a domani

A domani.