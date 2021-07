E’ stata resa nota la classifica dei 100 brani più venduti e di maggior successi dal 1 gennaio al 1 luglio 2021. Le canzoni che sono state più ascoltate in streaming e download. Ovviamente spiccano i protagonisti del Festival di Sanremo e di Amici di Maria De Filippi che, in questa ventesima edizione del talent show, ha visto un boom da parte dei cantanti che hanno partecipato al programma.

Primo posto per Colapesce & DiMartino con la loro “Musica leggerissima”. Non ha vinto il Festival ma è diventato un vero e proprio tormentone per mesi e mesi. Molto bene anche Sangiovanni (di Amici 20) con Malibù al terzo posto, sopra i Maneskin con la loro “Zitti e buoni” che ha trionfato all’Ariston e all’Eurovision Song Contest 2021. Ritroviamo Sangiovanni al quinto gradino con Lady, seguito da un altro volto di Sanremo 2021, Madame con “Voce”.

Nonostante non abbia potuto esibirsi dal vivo con “La genesi del tuo colore” perché è risultato positivo un membro del suo staff, Irama ha ottenuto il settimo posto nella classifica di metà 2021. E direi che non è niente male, per un brano che è piaciuto e ha convinto. Sotto di lui, Fedez e Francesca Michielin (alla 8) con “Chiamami per nome”.

Qui sotto le prime 100 posizioni della classifica Fimi. Buona lettura!

1 MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE & DIMARTINO

2 LA CANZONE NOSTRA, MACE,BLANCO & SALMO

3 MALIBÙ, SANGIOVANNI

4 ZITTI E BUONI, MÅNESKIN

5 LADY, SANGIOVANNI

6 VOCE, MADAME

7 LA GENESI DEL TUO COLORE, IRAMA

8 CHIAMAMI PER NOME, FRANCESCA MICHIELIN & FEDEZ

9 FERMA A GUARDARE, ERNIA

10 TI RAGGIUNGERÒ, FRED DE PALMA

11 SAVE YOUR TEARS, THE WEEKND

12 VENERE E MARTE, TAKAGI & KETRA, MARCO MENGONI & FRAH QUINTALE

13 MI MANCHI, AKA 7EVEN

14 FRIDAY, RITON & NIGHTCRAWLERS FEAT. MUFASA & HYPEMAN

15 SCOOBY DOO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI

16 TUTTA LA NOTTE, SANGIOVANNI

17 NUOVO RANGE, RKOMI, SFERA EBBASTA & JUNIOR K

18 SUPERCLASSICO, ERNIA

19 HECHA PA’ MÍ, BOZA

20 FIAMME NEGLI OCCHI, COMA_COSE

21 DIECI, ANNALISA

22 A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA

23 LOCA, AKA 7EVEN

24 DESTRI, GAZZELLE

25 BABY, SFERA EBBASTA & J. BALVIN

26 MILLE, FEDEZ, ACHILLE LAURO & ORIETTA BERTI

27 0 PASSI, DEDDY

28 PARLAMI, FASMA & GG

29 NOTTI IN BIANCO, BLANCO

30 LAS VEGAS, TANCREDI

31 PEACHES, JUSTIN BIEBER FEAT. DANIEL CAESAR & GIVEON

32 VENT’ANNI, MÅNESKIN

33 ALTALENE , BLOODY VINYL, SLAIT & THA SUPREME FEAT. MARA SATTEI & COEZ

34 YOUR LOVE (9PM) ATB, TOPIC & A7S

35 YO NO SÉ, RVFV NASTU

36 DÁKITI, BAD BUNNY & JHAY CORTEZ RIMAS

37 HYPNOTIZED, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS

38 MONTERO, (CALL ME BY YOUR NAME) LIL NAS X

39 BELLA STORIA, FEDEZ

40 CONCEDIMI, MATTEO ROMANO

41 PARTIRE DA TE, RKOMI

42 NON FARE COSÌ, CAPO PLAZA PLAZA

43 GLICINE, NOEMI

44 HEAD & HEART, JOEL CORRY FEAT. MNEK

45 PARADISE, MEDUZA FEAT. DERMOT KENNEDY

46 MOOD, 24KGOLDN FEAT. IANN DIOR

47 UNA CANZONE D’AMORE BUTTATA VIA, VASCO ROSSI

48 DRIVERS LICENSE, OLIVIA RODRIGO

49 LEVITATING, DUA LIPA

50 KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO

51 INUYASHA, MAHMOOD

52 AFTERGLOW, ED SHEERAN

53 AMARE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

54 DON’T WORRY, BOOMDABASH

55 SCRIVILE SCEMO, PINGUINI TATTICI NUCLEARI

56 BLINDING LIGHTS, THE WEEKND

57 MAI DIRE MAI (LA LOCURA), WILLIE PEYOTE

58 ALLENAMENTO #4, CAPO PLAZA

59 PEZZO DI CUORE, EMMA & ALESSANDRA AMOROSO

60 IL MIO AMICO, MADAME & FABRI FIBRA

61 ASTRONAUT IN THE OCEAN, MASKED WOLF

62 DYNAMITE, BTS

63 MEDITERRANEA, IRAMA

64 I WANNA BE YOUR SLAVE, MÅNESKIN

65 L’URLO DI MUNCH, EMANUELE ALOIA

66 LUNA PIENA RKOMI, IRAMA & SHABLO

67 TIK TOK, SFERA EBBASTA, MARRACASH & GUÈ PEQUENO

68 THE BUSINESS, TIËSTO

69 BUONGIORNO VITA, ULTIMO

70 BAM BAM TWIST, ACHILLE LAURO FEAT. GOW TRIBE & FRENETIK&ORANG3

71 SLATT, RONDODASOSA FEAT. CAPO PLAZA

72 RIDERE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI

73 UN BACIO ALL’IMPROVVISO, ROCCO HUNT & ANA MENA

74 IL CIELO CONTROMANO, DEDDY

75 STREET, CAPO PLAZA

76 FOLLOW YOU, IMAGINE DRAGONS

77 GOOSEBUMPS, TRAVIS SCOTT FEAT. KENDRICK LAMAR

78 CHICO, GUÈ PEQUENO, ROSE VILLAIN & LUCHÈ

79 BOTTIGLIE PRIVÈ, SFERA EBBASTA

80 TAKE YOU DANCING, JASON DERULO

81 IKO IKO, JUSTIN WELLINGTON FEAT. SMALL JAM

82 BREAKING ME TOPIC FEAT. A7S

83 10 RAGAZZE, RKOMI, ERNIA & MACE

84 IL BACIO DI KLIMT, EMANUELE ALOIA

85 CREPE, IRAMA

86 FIREWORKS, PURPLE DISCO MACHINE FEAT. MOSS K

87 JERUSALEMA, MASTER KG FEAT. BURNA BOY & NOMCEBO ZIKODE

88 PISTOLERO, ELETTRA LAMBORGHINI ISLAND UNI

89 UNA VOLTA ANCORA, FRED DE PALMA FEAT. ANA MENA

90 BEAUTIFUL MISTAKES, MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

91 UN MILIONE DI COSE DA DIRTI, ERMAL META

92 MANTIENI IL BACIO, MICHELE BRAVI

93 CUORE NERO, BLIND

94 RIDE IT, REGARD MINISTRY OF SOUND

95 DANCE MONKEY, TONES AND I

96 SOMEONE YOU LOVED, LEWIS CAPALDI

97 ORA, AIELLO

98 GUCCY BAG, SANGIOVANNI

99 PALOMA, FRED DE PALMA FEAT. ANITTA

100 M’ MANC, SHABLO, GEOLIER & SFERA EBBASTA ISLAND