Calamite è il nuovo singolo di Mecna tratto dall’album “Mentre nessuno guarda, Deluxe Edition“. Il brano è in radio da venerdì 2 luglio 2021.

Oltre a questo pezzo e ai già editi “Soli” e “Mille Cose” il repack contiene altri 5 brani che sintetizzano l’attitudine e le tematiche delle quattordici tracce di Mentre Nessuno Guarda: canzoni più sentimentali si alternano a tracce più marcamente rap, pezzi più ballabili a liriche intime, in un equilibrio che riesce a tenere insieme attitudini e stati d’animo opposti tra loro.

Dopo i featuring con Frah Quintale in Tutto Ok. Guè Pequeno, Ernia, Izi e Madame, Mecna chiama a raccolta cinque nuovi artisti che completano il quadro: Francesca Michielin, CoCo, J Lord, Ghemon e Ginevra, collaborazioni che mostrano un’attenzione particolare verso le nuove promesse del panorama nazionale come già successo nei suoi dischi precedenti.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, a seguire il testo di Calamite, nuovo singolo di Mecna. Al centro del brano, l’attrazione e l’unione inevitabile tra il cantante e l’amate che sono inseparabili anche quando si separano (“Non sei mia, puoi fuggire, Io non ti rincorrerò, Siamo come calamite, Che prima o poi si rincontrano”). E’ destino, prima o poi torneranno ad unirsi ed essere una cosa sola.

[Intro]

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Siamo come calamite

Che prima o poi si rincontrano

Yeah

[Strofa 1]

S’è svuotata anche la città

Siamo soli da un po’, yeah

Mentre nessuno ci guarderà

Forse ti bacerò

Discoteche si spengono e tolgono amore alle notti

Ma adesso c’è pace

Chiedo solo di vivere ancora una volta

E qualcuno mi ha detto di no, yeah

[Pre-Ritornello]

Non ho ricordi di ieri, ho vissuto a metà, metà

Tu non ballare anche quando la musica va, va

[Ritornello]

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Siamo come calamite

Che prima o poi si rincontrano

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Siamo comе calamite

Che prima o poi si rincontrano

Che prima o poi si rincontrano

Chе prima o poi si rincontrano

[Strofa 2]

Sulle labbra hai le frasi mie

Che io non ripeterò

Attratti come due calamite

Che prima o poi si rincontrano

[Pre-Ritornello]

Non ho ricordi di ieri, ho vissuto a metà, metà

Tu non ballare anche quando la musica va, va

[Ritornello]

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Siamo come calamite

Che prima o poi si rincontrano

[Bridge]

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Siamo come calamite

Che prima o poi, prima o poi

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

Non sei mia, puoi fuggire

Io non ti rincorrerò

[Ritornello]

Non sei mia (Non sei mia), puoi fuggire (Puoi fuggire)

Io non ti rincorrerò (Io non ti rincorrerò)

Siamo come calamite (Siamo come calamite)

Che prima o poi si rincontrano (Prima o poi, prima o poi)

Che prima o poi si rincontrano

Che prima o poi si rincontrano