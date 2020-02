Sanremo 2020, quarta serata 7 febbraio: scaletta cantanti in gara, chi vince: anticipazioni e ospiti - Diretta dalle 20.30

Di Alberto Graziola venerdì 7 febbraio 2020

Sanremo 2020, 7 febbraio 2020, quarta serata: chi vincerà tra le Nuove Proposte? Tutti i cantanti Big in gara

Sanremo 2020, 7 febbraio, quarta serata del Festival.

Dopo la parentesi di ieri sera dedicata alle cover (che ha visto trionfare Tosca e ultimi in classifica Morgan e Bugo), questa sera si torna alla gara ufficiale. Tutti i 24 Big canteranno le loro canzoni e, inoltre, scopriremo il vincitore delle Nuove Proposte (tra i 4 cantanti arrivati alla semifinale). Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta serata del Festival.

Sanremo 2020, quarta serata 7 febbraio, Ospiti

Torna Fiorello dopo la pausa di ieri e confermata sempre la presenza di Tiziano Ferro. Questa sera le due conduttrici al fianco di Amadeus saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Ospiti musicali Dua Lipa, Gianna Nannini, Ghali e Johnny Dorelli. Per la Nannini esibizione su La differenza e un medley dei suoi più grandi successi, così come per Ghali, che canta il suo ultimo singolo e un suo medley.

Sanremo 2020, quarta serata 7 febbraio, Cantanti in gara

Sezione Campioni: si esibiscono tutti e 24 i Big con le canzoni in gara. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni.

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Vibrazioni

Alberto Urso

Giordana Angi;

Francesco Gabbani;

Paolo Jannacci;

Junior Cally;

Elettra Lambroghini;

Levante;

Enrico Nigiotti;

Piero Pelù;

Pinguini Tattici Nucleari;

Rancore;

Tosca;

Michele Zarrillo.

Sanremo 2020, quarta serata 7 febbraio, Vincitore Nuove Proposte

A inizio puntata ci saranno le semifinali con l'interpretazione delle 4 canzoni rimaste in gara, che scontreranno in una sfida diretta. Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Le 2 canzoni vincitrici delle sfide dirette accederanno alla finale. Le due sconfitte vengono definitivamente eliminate.

A metà serata sfida finale a due e proclamazione della canzone/artista Vincitrice. Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). La canzone più votata, dopo una serie di highlights, verrà proclamata Vincitrice.

I finalisti sono Leo Gassmann, Marco Sentieri, Tecla e Fasma

Noi di Soundsblog seguiremo insieme a voi la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020 con il nostro consueto liveblogging! A più tardi!