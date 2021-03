Se l’album di Madame, trainato da “Voce“, ha debuttato al secondo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana (solo sotto il boom dei Maneskin con Teatro d’Ira Vol. 1), la cantante oltre ad avere il brano sanremese sul secondo gradino dei singoli della chart Fimi, si trova anche alla 15 con la canzone “Bugie” sempre tratta dal disco d’esordio con i featuring di Rkomi e Carl Brave.

Al centro del brano di Madame, come intuibile dal titolo, ci sono le bugie, con confronti che portano ad aperture e verità (“Guardami negli occhi e dimmi ancora bugie, Bugie, bugie, Solo vibes negative, ma che resti tra noi, Non vogliono lo sappiano in città”). Un affrontare le situazioni, consapevole di chi si ha davanti, senza maschere, ipocrisie ma coscienti delle menzogne altrui.

Qui sotto audio e testo della canzone di Madame, Bugie:

Madame feat. Rkomi e Carl Brave, Bugie, Testo

[Strofa 1: Rkomi]

E visto che non so dire di no

Sintomi da star

Non va bene questo, non va bene quello

Sintomi da star

Quando nessuno è qui per ascoltare me

Sintomi da star

Ogni cosa che scambio per quello che cerco

È già una novità

Vorrei mentirti, riempirti di bugie, oh

Posso sentirti senza toccarti proprio

Lasciami fuori, non farmi entrare troppo

Vorrei mentirti, riempirti il drink di bugie

[Pre-Ritornello 1: Rkomi]

Sto tossendo il cuore mentre, mentre ti scrivo, ahia

Sto odiando gli sbirri mentre ti portan via da casa

Non so chi potrei essere, oh, se sia il cattivo

Per raggiungere la luna devo

[Ritornello: Madame]

Guardami negli occhi e dimmi ancora bugie

Bugie, bugie

Guardami negli occhi e dimmi ancora bugie

Bugie, bugie

Solo vibes negative, ma che resti tra noi

Non vogliono lo sappiano in città

Voglio vibes positive, però resti tra noi

Basta con le bugie, basta con le bugie

[Strofa 2: Carl Brave]

Basta con le bugie, ehi

Ti ho lasciato le mie, ehi

Che non riesco a dormì più

No, non riesco a dormì

Ho pisciato il mese di palestra

M’hai lasciato un grande mal di testa

Come pioggia contro la finestra

Come stessi a tornà da ‘na festa

È solo una di quelle bugie (Bugie)

Nate bianche, ma dopo marcite (‘Cite)

Troppo grandi, poi prendono vita (Vita)

E ti smontano co’ un cacciavite (Ta-ta, eh)

Butto il ricordo da un cavalcavia (Cavalcavia)

Del tuo cuore ricordo la sua melodia

Un gatto nero attraversa la via

[Pre-Ritornello 2: Carl Brave]

L’edera si arrampica sui muri

E sugli specchi le bugie sono solo scongiuri

Dai, voglio sentire che vuoi dirmi

So’ tutt’orecchi, è arrivata l’ora dei saluti

[Ritornello: Madame]

Guardami negli occhi e dimmi ancora bugie

Bugie, bugie

Guardami negli occhi e dimmi ancora bugie

Bugie, bugie

Solo vibes negative, ma che resti tra noi

Non vogliono lo sappiano in città

Voglio vibes positive, però resti tra noi

Basta con le bugie, basta con le bugie