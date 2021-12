BTS, Suga parla del suo futuro nella band

Ottime notizie per i fan dei BTS. Il membro della band, Suga, ha assicurato di non aver alcuna intenzione -nel presente o nel futuro- di abbandonare il gruppo. Il rapper 28enne – che ha fatto parte della boyband fin dal loro esordio nel 2013 – sembra entusiasta del suo ruolo nel gruppo, affermando che “gli piacciono” i BTS.

“Penso che farò parte dei BTS fino alla mia morte. Mi piacciono i BTS”

Nessuna intenzione di intraprendere una carriera solista o parallela a quella del gruppo. L’uomo ha assicurato che, nonostante sia un co-autore e co-produttore per la band, è improbabile che possa mai uscire dall’ombra dei BTS per lavorare da solo.

Ecco le parole dichiarate da Vogue Korea:

“Mi viene spesso chiesto se mi piacerebbe provare a produrre [un gruppo] ma non credo che sarei in grado di farlo. Non ho così tanta responsabilità per essere responsabile di qualcun altro. Sarò sempre un membro dei BTS. La gente mi ha suggerito di diventare un produttore a tempo pieno, ma non credo che lo farò. Non sono abbastanza responsabile da assumermi la responsabilità di nessuno. Mi piace far parte dei BTS“

I BTS sono stati recentemente nominati per un Grammy 2022 nell’ambito del Best Pop Duo/Group Performance per il loro singolo “Butter”, che ha scalato le classifiche negli Stati Uniti e ha raggiunto il terzo posto nel Regno Unito.

Sebbene il cantante – il cui vero nome è Min Yoon-gi – non abbia “alte aspettative” nel poter vincere nella categoria, è comunque fiducioso che riusciranno a trionfare nell’ambito riconoscimento.

“Ho una versione umile e una versione sicura, quindi quale dovrei fare? Onestamente, non ho grandi aspettative. Ma penso che lo riceveremo!”

Ecco, a seguire, la discografia completa dei BTS fin dal loro esordio nel 2014 con “Dark & Wild”:

2014 – Dark & Wild

2014 – Wake Up

2016 – Youth

2016 – Wings

2018 – Face Yourself

2018 – Love Yourself: Tear

2020 – Map of the Soul: 7

2020 – Map of the Soul: 7 – The Journey

2020 – Be