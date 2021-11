Grammy 2022, le nomination verranno annunciate il 23 novembre 2021, in diretta streaming sul sito ufficiale.

Dopo il trionfo di Billie Ellish, Megan Thee Stallion e Harry Styles nella precedente edizione, quest’anno c’è curiosità e attesa per i nomi degli artisti che otterranno più candidature. La Recording Academy rivelerà le nomination per i Grammy Awards 2022 a partire dalle ore 18, in Italia. L’evento in livestream andrà in onda in diretta dal GRAMMY Museum di Los Angeles e tra i presentatori e gli artisti che sveleranno le candidature, ci saranno anche i Maneskin, sempre più internazionali e apprezzati a livello mondiale.

Novità per i Grammy Awards 2022 che vedranno alcuni cambiamenti, tra i quali l’aggiunta di due nuove categorie: Best Global Music Performance (Global Music Field) e Best Música Urbana Album (Latin Music Field). Ecco le parole del CEO della Recording Academy Harvey Mason Jr. in una nota:

“Questa è una nuova Academy, spinta all’azione e che ha raddoppiato l’impegno a soddisfare le esigenze della comunità musicale. Sebbene il cambiamento e il progresso siano i fattori chiave delle nostre azioni, una cosa rimarrà sempre: il GRAMMY Award è l’unico riconoscimento guidato e votato dai pari nella musica”

Appuntamento per seguire e scoprire le nomination ai Grammy 2022 per oggi, 23 novembre 2021, a partire dalle 18, cliccando qui.

L’anno scorso, i Grammy Awards erano stati al centro di polemiche da parte di The Weeknd, artista record di vendite e lodato dalla critica ma completamente snobbato nell’elenco delle nomination. Per lui nessuna candidatura, come se non avesse nemmeno rilasciato un singolo o un disco. Fu una decisione che creò scalpore e lo stesso The Weeknd li definì “corrotti”. Poi, in seguito, sottolineò la decisione di non volerne più far parte: