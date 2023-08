Il successo di Jungkook , membro dei BTS e anche artista solista, continua inarrestabile grazie al suo brano “Seven“. Fin da luglio, la canzone ha immediatamente brillato, mostrando il potenziale e diventando la prima canzone di un solista K-pop a debuttare al numero 1 della classifica Global Top Songs. L’esordio da record in 24 ore del pezzo ha anche reso Jungkook il primo artista maschio di qualsiasi paese a superare i 15 milioni di stream del primo giorno con un nuovo brano su Spotify, il secondo in assoluto dopo Taylor Swift.

A distanza di più di un mese dal rilascio e da questo record invidiabile, “Seven” continua il suo regno ininterrotto al numero 1 della classifica settimanale Global Top Songs di Spotify. Jungkook è quindi il primo artista coreano della storia a raggiungere la vetta della classifica per ben cinque settimane consecutive.

Dando un’occhiata alla classifica inglese, inoltre, “Seven”, dopo il suo esordio in terza posizione, continua dignitosamente a restare entro la top 30 della chart, per la quinta settimana. Inoltre, nell’ultima analisi della chart Uk, la canzone è anche risalita, arrivando al 24esimo posto. Segno che l’interesse iniziale non è stato una bolla di sapone e “Seven” sta ottenendo ulteriori seguaci.

Seven, il successo di Jungkook

Del resto, gli indizi per un successo erano chiari fin da subito. Basti pensa che solamente il teaser di “Seven” è riuscito a battere tutti i record, raggiungendo 1 milione di visualizzazioni dopo soli 10 minuti dalla pubblicazione.

E non finisce qui. “Seven” di Jungkook registra anche numeri di streaming impressionanti attraverso diverse piattaforme, avendo debuttato al numero 1 della classifica globale ed europea di iTunes. La canzone ha anche raggiunto la vetta delle classifiche iTunes Top Song in un totale di 108 paesi, diventando la più rapida a raggiungere il numero 1 in 100 nazioni, in sole 2 ore e mezza.

“Seven” (nella sua versione esplicita) ha superato i 420 milioni di stream su Spotify. Così, Jungkook è riuscito a battere Miley Cyrus, diventando l’artista più veloce a superare i 100 milioni di stream su Spotify con una sola canzone.