The Astronaut è una canzone pubblicata dal cantante sudcoreano Jin nell’ottobre 2022, durante il suo periodo da solista fuori dai BTS. Data la popolarità dell’artista, la canzone è diventata immediatamente virale. È una ballad scritta insieme ai Coldplay. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del brano, insieme al video ufficiale.

The Astronaut, Significato canzone

The Astronaut è una canzone d’amore nella quale Jin paragona la ragazza che ama ad una stella che splende e che dissolve l’oscurità; si relaziona anche con un asteroide errante senza direzione finché non la incontra. L’amore ispira le metafore della canzone. All’inizio, Jin canta del momento in cui incontra la ragazza che ama, paragonando l’incontro al destino finale di un asteroide alla deriva nell’universo. Il ritornello è una semplice descrizione di come l’amore trasformi la vita in paradiso. È una sensazione irresistibile per Jin, consapevole che la vita dovrebbe essere così. Si sente fortunato per queste sensazioni e canta con passione la sua felicità, come un astronauta che ama il suo universo.

The Astronaut, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete ascoltare The Astronaut e vedere il video ufficiale.

Jin, The Astronaut, Testo canzone

You and me, an unending history

Oh, you became my universe

The story of us

Like that asteroid drifting by without a destination

I, too, was just drifting along

Every dream I found in the darkness

Starting anew this story

When I’m with you

There is no one else

I get heaven to myself

When I’m with you

There is no one else

I feel this way I’ve never felt

You and me

Like a star that doesn’t shatter

Becoming your dream

To travel throughout the universe

Just as the Milky Way shines upon the darkest roads

You were shining towards me

The only light found in the darkness

On my path to you

When I’m with you

There is no one else

I get heaven to myself

When I’m with you

There is no one else

I feel this way I never felt

I feel this way I never felt

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

When I’m with you

There is no one else

I get heaven to myself

When I’m with you

There is no one else

A life, a sparkle in your eyes

Heaven coming through

And I love you

And I love you

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Jin, The Astronaut, Traduzione canzone

Io e te, una storia infinita

Oh, sei diventato il mio universo

La nostra storia

Come quell’asteroide che passa alla deriva senza una destinazione

Anch’io stavo andando alla deriva

Ogni sogno che ho trovato nell’oscurità

Ricomincia questa storia

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Prendo il paradiso per me

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Mi sento così non mi sono mai sentito

Io e te

Come una stella che non si rompe

Diventa il tuo sogno

Per viaggiare in tutto l’universo

Proprio come la Via Lattea brilla sulle strade più buie

Stavi brillando verso di me

L’unica luce che si trova nell’oscurità

Sul mio cammino verso di te

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Prendo il paradiso per me

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Mi sento così non mi sono mai sentito

Mi sento così non mi sono mai sentito

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Prendo il paradiso per me

Quando sono con te

Non c’è nessun altro

Una vita, una scintilla nei tuoi occhi

Il paradiso in arrivo

E ti amo

E ti amo

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh