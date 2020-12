Il successo dei BTS è sempre più mondiale e proprio nelle scorse ore vi abbiamo riportato la notizia del loro record: sono il primo gruppo della storia a conquistare il primo posto della Billboard Hot 100 con un brano in lingua coreana, non nel canonico inglese. Non era mai successo in oltre 60 anni di classifiche.

E, probabilmente anche per questo motivo, oltre ad un successo sempre più impetuoso in tutta Europa, i BTS potranno continuare il loro percorso artistico senza dover avere “in pausa” due membri della band.

La legge prevede che gli uomini sudcoreani siano tenuti a svolgere il servizio militare obbligatorio una volta che compiono 28 anni, se non hanno già svolto il servizio precedentemente. Due componenti dei BTS, Jin e Suga, raggiungeranno presto il traguardo, con Jin che compirà 28 anni venerdì. Quindi sarebbe costretto a svolgere il servizio militare…

Ma, ecco arrivare una legge riveduta “ad hoc” che sottolinea come “un artista della cultura pop sia stato raccomandato dal ministro della Cultura, dello sport e del turismo per aver notevolmente migliorato l’immagine della Corea sia all’interno della nazione che nel mondo” possa posticipare il dovere fino all’età di 30 anni.

Si era parlato di questa possibilità già a settembre, come rivelato da Nme, con le dichiarazioni di un membro del partito democratico Jeon Yong-gi:

“Per motivi di correttezza, non stiamo parlando di esentarli dal loro dovere, ma i musicisti pop e artisti come i BTS – possono far sbocciare le loro carriere quando sono ventenni. Non possiamo lasciare che il servizio militare gli blocchi la strada al culmine della loro carriera”

Prima di questa decisione, il differimento del servizio militare era stato concesso solo a musicisti classici e atleti di alto profilo. Tra questi ricordiamo l’asso del Tottenham Heung-Min Son.

I BTS, quindi, hanno davanti a loro ancora due anni di carriera e di altri successi da incorniciare nel loro percorso artistico. E se queste sono le premesse, sentiremo parlare di loro per diverso tempo…