BTS, Dynamite è il loro nuovo singolo: il brano esce il 21 agosto e sarà tutto in lingua inglese

Dynamite, uscita del nuovo singolo dei BTS annunciata per il 21 agosto 2020

Uscirà domani, 21 agosto 2020, Dynamite, il nuovo singolo dei BTS che sarà completamente in lingua inglese. Il gruppo K-pop composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin e Jungkook ha deciso di mettersi alla prova abbandonando il coreano:

Non era più difficile, ma era interessante. E' stato un tipo di sfida interessante", dice Jungkook, con RM che ha notato che era un "divertente difficile". In passato, la band aveva detto a Entertainment Weekly, nel 2019, che non avevano intenzione di cantare in inglese perché non volevano cambiare la loro "identità" o "genuinità". Poi, però, l'idea è cambiata, a distanza di mesi.

"Creare la canzone è stato "come un destino" ha raccontato RM.

"Chi avrebbe mai pensato a questa pandemia? Nessun incontro, nessun karaoke, nessun concerto? Anche nessuna passeggiata nel parco. Quindi non ci saremmo mai aspettati che questa canzone sarebbe stata completamente in inglese. Durante il processo di creazione del nostro album ... è arrivata semplicemente a noi.

Non mancano ulteriori progetti per il gruppo che sta per pubblicare il suo secondo album del 2020 dopo "Map of the Soul: 7", uscito a febbraio. Si esibiranno durante gli MTV Video Music Awards il 30 agosto. Stanno per rilasciare un film, "Break the Silence: The Movie" a settembre. Ad ottobre si esibiranno nel loro primo concerto da quando ad aprile hanno posticipato il loro "Map of the Soul World Tour". Il concerto "Map of the Soul ON: E" si terrà in Corea del Sud di persona e sarà trasmesso in streaming online l'11 e il 12 ottobre, anche se i dettagli del luogo devono ancora essere annunciati.

