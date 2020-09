BTS annunciano l’uscita di BE (Deluxe Edition)

I BTS pubblicheranno BE (Deluxe Edition), il seguito di Map of the Soul: 7 del 2020, il 20 novembre prossimo, secondo un tweet della Big Hit Entertainment. I preordini iniziano alle 22:00. di oggi, lunedì (28 settembre).

“Il nuovo album trasmette un messaggio di guarigione al mondo dichiarando, ‘Anche di fronte a questa nuova normalità, la nostra vita va avanti'”, hanno detto i BTS in un annuncio, secondo Variety.

Secondo l’annuncio, ecco quello che dobbiamo aspettarci dal progetto:

“Per questo album in particolare, il settetto ha fatto un ulteriore passo avanti ed è stato coinvolto non solo nel processo di creazione della musica, ma anche nella produzione complessiva: concept, composizione, design, ecc. Riflette i pensieri, le emozioni e le riflessioni più profonde dei BTS mentre lavoravano all’album. Questo nuovo progetto offre un’esperienza di spettro musicale ancora più ricca e la musica più “BTS” di sempre “.

Recentemente, il gruppo k-pop coreano, ha fatto la storia con “Dynamite”, la prima traccia in lingua inglese. All’inizio di questo mese, la canzone è diventata la loro prima hit alla numero 1 in carriera nella Billboard Hot 100. Il video musicale ufficiale della traccia ha anche battuto il record di YouTube per il più grande debutto del primo giorno con 101,1 milioni di visualizzazioni entro 24 ore dalla sua uscita.

E ora, mancano meno di due mesi all’uscita di BE (Deluxe edition). Altri traguardi in arrivo?