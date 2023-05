Dopo il live (non privo di polemiche a critiche) a Ferrara, Bruce Springsteen si esibirà in concerto domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo a Roma. Un live evento che permetterà ai fan di ascoltare i più noti successi del cantautore (insieme ad alcune cover) tra evergreen e pezzi più recenti del suo repertorio.

Bruce Springsteen al Circo Massimo a Roma, scaletta del concerto

Il live di Bruce Springsteen inizierà, con l’opening act, alle 19.30 al Circo Massimo a Roma. Qui sotto la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani.

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Candy’s Room

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

The E Street Shuffle

Johnny 99

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Thunder Road

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams (solo acoustic)

Bruce Springsteen al Circo Massimo a Roma, biglietti concerto

Non sono più disponibili biglietti per il Circo Massimo a Roma, domenica 21 maggio 2023. Il concerto è sold out.

Circo Massimo a Roma, viabilità, modifiche orari metropolitane

Ecco le ultime informazioni su orari e mezzi con modifiche proprio per il concerto al Circo Massimo, come riportato da Atac.

Per via del concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo prolungato l’orario della metropolitana. Le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 1.30. I parcheggi di scambio saranno aperti sino alle ore 2.30. Per il deflusso chiude dalle ore 23.00 la stazione Circo Massimo mentre resta aperta la stazione Colosseo che si può, in alternativa, utilizzare. Utilizzabile anche la stazione Piramide che resta regolarmente aperta

Strade chiuse:

– Dalle ore 00.30 di venerdì 19 chiusa al traffico veicolare via dei Cerchi, nel tratto piazza di Porta Capena-via dell’Ara Massima di Ercole.

– Dalle ore 20.00 di sabato 20 e fino a cessare esigenze di lunedì 22 maggio, chiuse al traffico veicolare, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole.

– Dalle ore 18.00 di domenica 21 maggio e fino a cessate esigenze, chiusa al traffico via di San Gregorio.