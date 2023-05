Mentre numerose città e paesi dell’Emilia-Romagna sono stati flagellati dal maltempo (tra danni ingenti, morti e feriti) e il GP F1 di Imola è stato annullato, resta confermato il concerto di Bruce Springsteen in programma stasera, 18 maggio 2023, al Parco Urbano Giorgio Bassani. Il live è sold out da mesi ed è pronto ad accogliere circa 50.000 persone. La decisione di confermare il concerto è stata al centro di alcune polemiche, proprio per la drammatica situazione che sta colpendo la regione. Ma a rassicurare e ribadire l’assoluta sicurezza del live ci ha pensato Claudio Trotta, manager della Barley Arts e storico promoter del Boss:

“Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti (…) Grazie a una squadra straordinaria, all’impegno delle maestranze, siamo in una situazione ottimale dal punto di vista della produzione dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena. Quando apriremo le porte, saremo tranquilli che tutto si svolgerà regolarmente”

E in merito alle polemiche nate, specifica e sottolinea che “Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni”.

A seguire la scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti di Bruce Springsteen a Ferrara.

Bruce Springsteen a Ferrara, biglietti del concerto

Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrare è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 18 maggio 2023.

Bruce Springsteen a Ferrara, la scaletta del concerto

Il concerto -incluso opening act- inizierà alle 19.30. L’album Only the strong survive è uscito l’11 novembre 2023

My Love Will Not Let You Down

Death to My Hometown

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Darkness on the Edge of Town

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Mary’s Place

Pay Me My Money Down (The Weavers cover)

The E Street Shuffle

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Born in the U.S.A.

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams

Per quanto riguarda il parcheggio in zona, ecco le informazioni sui posti più vicini dove lasciare l’auto.