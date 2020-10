A partire da venerdì 23 ottobre 2020, è disponibile il nuovo album di Bruce Springsteen, intitolato Letter to you, realizzato insieme alla The E Street Band, storica band di supporto del Boss con la quale non suonava insieme dal tour di The River del 2016.

Letter to you è il ventesimo album in studio di Bruce Springsteen, contenente 9 brani scritti recentemente da Springsteen e altre 3 canzoni, risalenti agli anni ’70 e rimaste inedite fino ad oggi (Janey needs a shooter, If I was the priest e Song for orphans), che è stato registrato in New Jersey, direttamente in casa dell’artista, e prodotto da Ron Aniello insieme allo stesso Springsteen.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Bruce Springsteen riguardanti proprio le modalità con le quali il nuovo album è stato inciso:

Amo l’essenza quasi commovente di Letter to you. E amo il sound della E Street Band che suona completamente live in studio, in un modo che non avevamo quasi mai fatto prima, senza nessuna sovraincisione. Abbiamo realizzato l’album in soli cinque giorni e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto.

L’album era stato anticipato dalla pubblicazione del singolo che dà il titolo all’album, rilasciato circa un mese fa.

Sempre dal 23 ottobre 2020, inoltre, sarà disponibile, in esclusiva su Apple Tv+, un film-documentario intitolato Bruce Springsteen’s Letter to You, contenente tutti i retroscena del processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’album. Il film è stato scritto da Springsteen e diretto da Thom Zimny.

Di seguito, trovate la tracklist di Letter to you.

Bruce Springsteen – Letter to you: la tracklist

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A Thousand Guitars

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams