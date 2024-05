Brutte notizie per i fan di Bruce Sprinsgteen, atteso allo Stadio San Siro a Milano per due concerti evento il 1 e 3 giugno 2024. L’artista, infatti, ha annunciato lo stop del tour per una decina di giorni per motivi legati alla salute ed è stato costretto a rinviare le date previste in quest’arco di tempo. Ecco la dichiarazione ufficiale apparsa su Instagram:

Bruce Springsteen and The E Street Band posticiperanno gli spettacoli di Praga e Milano sotto la direzione del medico, il tour europeo negli stadi riprende il 12 giugno a Madrid Dopo il rinvio di ieri a Marsiglia a causa di problemi vocali, ulteriori esami e consultazioni hanno portato i medici a stabilire che Bruce non dovrebbe esibirsi per i prossimi dieci giorni. In quest’ottica sono necessari ulteriori rinvii per l’aeroporto Letnany di Praga (originariamente previsto per il 28 maggio) e per lo Stadio San Siro di Milano (originariamente previsto per l’1 e il 3 giugno). Le nuove date per questi spettacoli saranno annunciate a breve. Coloro che desiderano un rimborso potranno ottenerlo presso il punto di acquisto originale. Bruce si sta riprendendo bene e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid presso il magnifico Civitas Metropolitan.

Nei giorni scorsi il timore che anche le tappe italiane potessero essere a rischio era un’ipotesi messa in campo ma la speranza era che una settimana di tempo potesse essere sufficiente per la ripresa totale del cantautore. Invece, purtroppo, non sarà così e per coloro che hanno acquistato i biglietti, non resta che decidere quale strada percorrere: se chiedere il rimborso o attendere l’annuncio delle date di recupero.

Come chiedere il rimborso per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro

Ecco le informazioni di Live Nation e Barley Arts per l’eventuale rimborso dei biglietti di Bruce Springsteen a San Siro

“I biglietti già acquistati resteranno validi per i nuovi concerti a Milano. Coloro che desiderano ottenere un rimborso per i concerti di Milano potranno inoltrare la richiesta al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet, a partire da mercoledì 29 maggio ed entro e non oltre il 20 luglio”