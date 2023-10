Jamie Lynn, la sorella di Britney Spears è stata scelta come concorrente a “Dancing with the stars”, la versione americana del nostro “Ballando con le stelle”. Ma nella seconda settimana dall’inizio del programma, la giovane è stata eliminata dal televoto che ha bocciato la coppia formata insieme al ballerino Alan Bersten. E su X, la notizia dell’uscita dal talent show della sorella minore di Britney, ha suscitato un moto di gioia ed entusiasmo irrefrenabile. I fan della cantante hanno gioito apertamente per la sua esclusione.

“Pensava che la gente avrebbe votato per lei? Tesoro… tutti ti odiano letteralmente”. Un altro ha commentato, evidenziando come a Jamie Lynn manchi “la metà del talento che tua sorella abbia mai avuto”. E ancora “era destinata a perdere” o “il karma è bast@rd0”.

Molti commenti sono arrivati anche sotto al profilo Twitter del maestro di ballo di Jamie Lynn Spears, Alan Bersten che aveva twittato “Dannazione” dopo la loro eliminazione.

Se la maggior parte si dispiaceva per la sua esclusione, gli altri hanno dato la colpa proprio alla sua compagna di ballo:

“Giustizia per Alan! Ti meriti una partner straordinaria nella prossima stagione!”

“Non eri tu Alan, era il tuo partner 🙁 ti hanno messo con lei e quella è stata una condanna a morte istantanea”

“Ti amo! Spero che tu abbia una partner migliore la prossima stagione”

“È colpa della tua partner. Sei grande!”

“Meritavi una partner migliore!”

JAMIE LYNN HAS BEEN OFFICIALLY VOTED OFF #DWTS 👏👏👏 pic.twitter.com/Y7ePHMey0l — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) October 4, 2023

E quando Jamie Lynn Spears fu annunciata come concorrente a “Dancing with the stars”, i commenti non furono affatto teneri. E molto fan di Britney Spears non hanno perso occasione per lanciare accuse:

“Tutti ricordate quando Jamie Lynn Spears lasciò che sua sorella subisse abusi per 13 anni mentre viveva la sua dolce vita nel lusso con i soldi di sua sorella?”

E ancora:

“Dunque, sto cercando di trovare una qualità salvifica in Jamie Lynn Spears… ma non riesco a trovarne nessuna. Non ha voce. Non sa recitare. Non ha fascino. Non sa ballare. Cosa offre? Fino a che punto può portarla la ventenne nostalgia di Nickelodeon? #DWTS”

“Jamie Lynn Spears ha ormai fallito come cantante, ballerina, attrice e come sorella”

E intanto manca sempre meno all’uscita del libro di Britney Spears, The woman in me.