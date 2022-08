Il duetto tra Britney Spears ed Elton John era attesissimo. Qualche settimana fa era uscita l’indiscrezione di una collaborazione prevista per la fine dell’estate, tra i due artisti, e così è stato. La rivisitazione di un classico del cantautore inglese, Tiny Dancer, ha visto il ritorno alla misica della popstar a distanza di sei anni. Il comeback non ha deluso le aspettative, anzi, i numeri confermano il grande hype legato al rilascio del pezzo. In poche ore dalla pubblicazione, Hold me closer ha raggiunto il numero 1 in circa 40 Paesi, grazie solamente allo streaming. Ma non è finita qui…

Britney Spears ed Elton John, Hold me closer, ci sarà un video ufficiale

Come riportato anche da TMZ, ci sarà un video ufficiale che accompagnerà la canzone. Non si sa se ci saranno, fisicamente, i due artisti. Inoltre, il singolo ha avuto un enorme successo, portando ancora una volta Britney in prima linea nell’industria musicale. La popstar è stata invitata agli MTV VMA di questo fine settimana, ma ha dovuto rifiutare lo show a causa di un conflitto di programmazione che la tiene a Los Angeles, proprio in questi giorni. Niente da fare, quindi, per un comeback live o per rivederla tra gli ospiti dell’evento.

I fan della cantante sperano in ulteriori pezzi all’orizzonte, magari ancora con Elton John. In questo momento, però, alcune fonti dicono che non c’è un piano, da parte di Britney, per pubblicare altre canzoni, o per unirsi a Elton sul palco per eseguire il successo durante il suo attuale tour … ma la Spears apprezza sicuramente tutto l’amore.

Britney Spears si cancella da Instagram

Dopo il boom ottenuto da Hold me closer, Britney Spears ha pubblicato, via social, un video nel quale esprime il suo assoluto entusiasmo per essere arrivata in vetta alle classifiche di ben 40 Paesi e definisce, quel giorno, come uno dei più belli della sua vita.

Poi ha aggiunto:

“Forse dovremmo prendere anche un tè assieme. invitiamo anche la regina Elisabetta!!! Questa collaborazione migliorerà il mio anno, grazie per la tua generosità. Com’è bello essere una voce di sottofondo sulla tua canzone!!! Sir Elton l’ho fatto grazie alla tua mente geniale, creativa e leggendaria!!! Sono così grata!”

Poco dopo, però, ecco la mossa inaspettata, a sorpresa: Britney Spears ha cancellato il suo profilo Instagram. Rimane attivo Twitter, dove, tra gli ultimi messaggi, ha scritto:

“Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa per cercare di essere una persona migliore e fare ciò che mi rende felice … sì, scelgo la felicità oggi. Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza ferita e cercare di perdonare me stesso e gli altri per ciò che potrebbe essere stato doloroso. Voglio essere senza paura come quando ero più giovane e non essere così spaventata e impaurita. Prego che ci sia effettivamente verità nello Spirito Santo e spero che lo spirito sia anche con i miei figli!!! Sì… oggi scelgo la felicità e la gioia ☀️ !!!”