Britney Spears si è scagliata pubblicamente contro Christina Aguilera, in una Instagram Stories condivisa nelle scorse ore. La popstar, finalmente libera dalla tutela del padre, ha criticato apertamente il comportamento della collega, durante una recente intervista. Alla Aguilera, ospite dei Latin Grammy, è stata chiesta un’opinione sulla vicenda della Spears ma lei, insieme al collaboratore, hanno preferito non commentare e non rilasciare commenti sulla questione.

Quel video è stato condiviso da Britney Spears con una serie di commenti infuocati:

“Amo e adoro tutti quello che mi hanno sostenuta… ma rifiutarti di parlare quando sai la verità è sinonimo di mentire! 13 anni trascorsi in un sistema abusivo corrotto, perché è un argomento così difficile di cui parlare per le persone? Sono quella che ci è passata! Tutti i sostenitori che hanno parlato e mi hanno sostenuta, grazie, sì, mi importa”

Britney Spears calls out Christina Aguilera for walking away from a question about her conservatorship ending. pic.twitter.com/Lib6FcE4iC — Pop Crave (@PopCrave) November 20, 2021

Poco dopo, invece, ecco il paragone e il ringraziamento pubblico verso Lady Gaga che, in occasione dell’anteprima di “House of Gucci” ha risposto, esprimendo pubblicamente il suo sopporto alla Spears. E anche nei giorni scorsi, via social, aveva espresso la gioia di sapere che la sua tutela era legalmente terminata dopo anni.

Mesi fa, Christina Aguilera, aveva invece scelto di esprimere il suo sostegno alla collega, con un lungo post via social. Fino al silenzio di poche ore fa che ha scatenato la reazione della diretta interessata e dei suoi fan…