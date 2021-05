Questa sera si terranno i Brit Awards 2021, a partire dalle 21 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming e cliccando qui.

Si tratta del primo spettacolo dal vivo della O2 in oltre un anno e gli organizzatori hanno messo insieme una formazione impressionante per celebrare l’occasione. I Coldplay apriranno dal Tamigi. Insieme a loro nella notte c’è Olivia Rodrigo, che farà il suo debutto nel Regno Unito, Dua Lipa, che si è esibita l’ultima volta ai Brits nel 2019, Arlo Parks, Headie One, Rag’N’Bone Man e Pink. Anche il vincitore del Rising Star Award di quest’anno, Griff, si esibirà.

Per la prima volta nella storia, quattro dei cinque candidati per l’album britannico dell’anno sono donne: Arlo Parks, Celeste, Dua Lipa e Jessie Ware. La stessa categoria presentava esclusivamente candidati maschi lo scorso anno.

Nel 2020 alla cantante pop Rina Sawayama, nata in Giappone ma cresciuta nel Regno Unito, è stato impedito di competere perché non era cittadina britannica. Ciò ha causato proteste diffuse e, a seguito di un incontro tra i dirigenti del Sawayama e del Brit Award, le regole ora stabiliscono che gli artisti che sono stati residenti permanenti nel paese per più di cinque anni possono essere nominati.

Ecco, a seguire, tutte le nomination

Best Album

Arlo Parks, Collapsed In Sunbeams

Celeste, Not Your Muse

Dua Lipa, Future Nostalgia

J Hus, Big Conspiracy

Jessie Ware, What’s Your Pleasure?

Best British Female

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Best British Male

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Best British Group

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Breakthrough Artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Best British Single

220 Kid & Gracey, ‘Don’t Need Love’

Aitch & AJ Tracey ft Tay Keith, ‘Rain’

Dua Lipa, ‘Physical’

Harry Styles, ‘Watermelon Sugar’

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy, ‘Ain’t It Different’

Joel Corry ft MNEK, ‘Head & Heart’

Nathan Dawe ft KSI, ‘Lighter’

Regard with Raye, ‘Secrets’

Simba ft DTG, ‘Rover (Mu La La)’

Young T & Bugsey ft Headie One, ‘Don’t Rush’

International Female

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

International Male

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

International Group

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels